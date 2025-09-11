SPC, 美 멕시칸 푸드 치폴레 亞 상륙…내년 서울·싱가포르에 첫 매장 연다

SPC그룹이 미국 대표 멕시칸 음식 브랜드 ‘치폴레(Chipotle)’를 아시아 최초로 국내에 선보인다.
SPC그룹 계열사 빅바이트컴퍼니는 ‘치폴레 멕시칸 그릴’과 합작 법인을 설립하고 한국과 싱가포르 내 독점 운영권을 확보했다고 11일 밝혔다. 치폴레가 합작 법인을 설립해 해외에 진출을 하는 건 이번이 처음이다. SPC그룹은 내년 중 서울과 싱가포르에 1호점을 열 계획이다.
치폴레는 1993년 미국에서 시작돼 부리토, 부리토 볼, 타코, 퀘사디아 등 멕시코 전통 요리를 만드는 패스트캐주얼 브랜드다. 고객이 취향에 따라 토핑을 추가할 수 있는 커스터마이징 서비스를 갖춘 것이 특징이다.
미국 젊은 세대 사이에서 인기를 끈 치폴레는 2006년 뉴욕증권거래소에 상장한 데 이어 2011년에는 S&P500 지수에 편입됐다. 현재는 미국·캐나다·영국·프랑스·독일·쿠웨이트·아랍에미리트 등 7개국에서 3800여 개 매장을 운영하고 있다.
허희수 SPC그룹 부사장은 “미식 수준이 높은 한국과 싱가포르의 고객에게 치폴레를 선보여 기쁘다”며 “신선하고 건강한 치폴레의 맛을 현지 그대로 구현해 고객에게 특별한 미식 경험을 제공하고, 국내와 글로벌 외식 트렌드를 선도해 나가겠다”고 말했다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0