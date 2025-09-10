2분기 기업 성장성·수익성 악화…“美관세·석유화학 업종 부진 영향”

올해 2분기(4~6월) 국내 기업들의 성장성과 수익성이 동시에 악화했다는 조사 결과가 나왔다. 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 부과에 따른 영향이 본격화됐고, 석유화학과 건설업의 극심한 부진이 이어지고 있기 때문으로 풀이된다.
한국은행이 10일 발표한 ‘2025년 2분기 기업경영분석 결과’에 따르면 외부감사 대상 법인 기업 2만6067곳의 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 0.7% 줄었다. 매출액증가율이 전년 동기 대비 마이너스를 기록한 것은 반도체 불황기였던 2023년 4분기(―1.3%) 이후 처음이다. 지난해 2분기에 매출액 증가율 5.3%를 찍은 이후 4개 분기 연속 수치가 떨어지고 있다. 2015년 1분기(1~3월) 이후 매출액 증가율 평균치는 3.5%였는데 이를 한참 밑도는 수치이기도 하다.
1분기와 비교하면 제조업(2.8→―1.7%)에서의 매출 감소가 비제조업(1.9→0.3%)보다 두드러졌다. 제조업 중에서는 석유화학(―1.9→―7.8%) 산업의 매출하락이 가팔랐다. 중국발 저가공세와 글로벌 과잉생산으로 인해 국내 가동률 하락이 고착화해 수출에 악영향이 있었다. 기계·전기 전자(5.9→2.2%)의 경우에는 지난해 2분기 매출 증가율이 20.7%로 높았던 것에 따른 기저효과가 작용했다. 비제조업 중에서는 긴 불황의 터널을 지나고 있는 건설(―8.7%→―8.9%)의 부진이 여전했다.
대기업과 중소기업 가리지 않고 매출 증가율이 떨어졌다. 1분기에 2.6%였던 대기업의 매출 증가율은 올해 2분기에는 ―0.6%로 주저앉았다. 중소기업은 1.4%에서 ―1.3%가 됐다.
또 다른 성장성지표인 총자산증가율도 올해 2분기 수치가 직전 분기 말 대비 0.2% 늘어난 것으로 조사됐다. 이 또한 2023년 4분기(―0.2%) 이후 가장 낮은 수치다.
수익성도 악화했다. 기업들의 2분기 매출액 대비 영업이익률은 5.1%였다. 직전 분기(6.0%)나 지난해 2분기(6.2%) 대비해 수치가 전반적으로 하락했다.
2분기의 부채비율은 89.8%로 1분기(89.9%)와 비슷한 수준을 유지했다. 그러나 차입금 의존도가 26.6%로 1분기(25.0%) 대비 상승했다. 차입금의존도는 2015년 1분기 이후 평균치(24.5%)를 훌쩍 넘겼다.
문상윤 한은 기업통계팀장은 “트럼프 행정부의 개별 관세가 철강이나 자동차 산업에 영향을 미친 점도 있고 중국에 대한 관세 조치에 따른 간접적인 영향도 받았다”며 “석유화학 업종을 비롯해 건설업황도 좋지 않았던 점 등이 전반적으로 영향을 미친 결과”라고 분석했다.
