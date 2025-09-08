건양대, ‘K-국방산업 선도대학’ 비전 선포…“세계로 도약”

건양대가 ‘K-국방산업 선도대학’ 비전 실현을 위한 첫걸음을 내디뎠다. 건양대는 지난 8월 28일 논산 글로컬 캠퍼스에서 ‘2025 건양대 글로컬 대학 비전 선포식’을 열고 지역과 함께 세계로 나가겠다는 목표를 공식화했다.
행사에는 정·관계, 교육계, 산업계 관계자들이 대거 참석했다. 국회에서는 황명선 더불어민주당 의원과 김종민 무소속 의원, 지자체에서는 전형식 충청남도 정무부지사, 유득원 대전시 행정부시장, 백성현 논산시장, 최재성 계룡시 부시장이 자리했다. 이동석 한국표준협회 산업표준원장, 이성철 한국일보사 사장 등 산업계와 언론계 인사도 참석했다.
김용하 건양대 총장은 개회사에서 “건양대 설립 정신은 지역과 사람에 대한 사랑에서 출발했다”며 “오늘 선포하는 비전은 단순한 선언이 아니라 지역 소멸 위기 극복과 대한민국 가능성 확장의 중심에 서겠다는 약속”이라고 밝혔다. 그는 “지역에서 태어나 교육을 받고 다시 지역을 위해 살아가는 인재로 성장하길 바란다”며 지역사회와의 상생 가치를 강조했다.
이어 열린 국방포럼에서는 존 하킬라 미국 앨라배마 헌츠빌대학 박사와 김성호 현대로템 미래기술센터장이 발표자로 나서 미래 국방산업과 대학의 역할을 주제로 강연했다. AI 기반 국방 혁신 사례 연구, 패널 토론 등 프로그램도 진행됐다.
참석자들은 매직 센터 투어를 통해 로봇 웨어러블 장비, 자율주행 시뮬레이션, XR 콘텐츠 등을 직접 체험하며 건양대의 연구 역량을 확인했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지