신세계百 강남점 ‘프리미엄 델리 전문관’ 재단장…6000평 규모 식품관 완성

신세계백화점 강남점이 지하 1층에 3967㎡(1200평) 규모의 프리미엄 델리 전문관을 연다고 26일 밝혔다.
이번 식품관은 지난해 2월 오픈한 ‘스위트 파크’와 같은해 6월 문을 연 ‘하우스 오브 신세계’, 올해 2월 ‘신세계 마켓’에 이어 네번째 공간이다. 강남점 식품관 프로젝트 영업 면적을 모두 합치면 국내 최대인 1만9835㎡(6000평) 규모다.
강남점 식품관은 각 분야 식음료(F&B) 전문가와 협업한 프리미엄 델리 전문관과 건강 보조 식품을 판매하는 건강 전문관, 유명 양조장과 협업한 전통주 전문관으로 구성됐다.
프리미엄 델리 전문관은 미쉐린, 흑백요리사 출신 스타 쉐프들이 합류해 기존 간편식의 수준을 넘어 아시안·한식·양식 등 다양한 분야의 고급 레스토랑 수준의 식사를 선보인다.
각 지역의 ‘오픈런’ 브랜드도 처음 입점했다. 일본 현지에서도 1시간씩 기다려야 먹을 수 있는 오니기리 전문 매장 ‘교토 오니마루’와 베트남 하노이 현지 건강식 레스토랑 ‘블루 버터플라이’가 국내에 첫 선을 보인다.
건강전문관은 업계 최초로 스포츠, 수면, 스트레스 등 고객 구매 목적에 맞춘 상품을 구매할 수 있는 큐레이션 전문 매장으로 꾸몄다. 전통주 전문관은 전국 지역 유명 양조장과 협업해 200여종의 전통주를 소개한다.
