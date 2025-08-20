李 ‘세금으로 집값 안 잡겠다’ 했는데…정책실장 “그건 굉장한 오산”

김용범 대통령정책실장이 20일 이재명 대통령이 대선 후보 시절 ‘세금으로 집값을 잡지 않겠다’고 발언했던 것과 관련해 “어떤 경우라도 세금을 쓰지 않겠다는 것은 공약이 아니다. 손발을 묶고 (정책을) 한다는 건 굉장한 오산”이라고 말했다. 조만간 발표될 부동산 공급 정책 이후에도 서울 집값 상승 흐름이 이어지면 수요 억제를 위해 세금 정책을 사용할 수 있다는 뜻을 내비친 것이다.
김 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 기자간담회에서 “‘어떤 경우라도 세금을 쓰지 않겠다’는 약속은 공약도 아니고 (후보 시절) 말씀이다. 대통령의 원래 말씀은 세금을 활용해서 집값을 잡는 그런 상황까지 이르지 않았으면 좋겠다는 뜻 아닐까”라며 이같이 말했다. 이어 “부동산 시장 안정이나 주거복지가 훨씬 더 상위 목표이지, 세금을 쓰지 않는 것은 아니다”라면서 “부동산 시장 안정이나 주거복지가 필요하면 수단이 제약돼선 안 될 것”이라고 강조했다.
김 실장은 재계 반발이 이어지고 있는 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 상법 개정안에 대해서는 “후진국형 제도를 글로벌 스탠더드로 맞춰가는 것”이라면서도 “우려하는 상황이 되면 법을 다시 개정하면 된다”고 했다.
김 실장은 노란봉투법이 통과될 경우 회사와 직접 계약 관계가 없는 하청 기업 노동자가 원청 기업 사업주를 상대로 교섭을 요구하는 등 ‘경영 위기’로 기업이 해외로 빠져나갈 것이라는 재계의 우려에 대해서도 반박했다. 김 실장은 “제가 레드팀이 돼서 많은 논의를 해봤다”면서 “저는 그런 일이 일어날 것 같지 않다. 상당히 많은 부분은 과장”이라고 했다. 그러면서 “사내하청처럼 실질적으로 원청과 관계가 매우 밀접하고, 안전 관련 영역일 때만 하청 업체의 교섭 의무를 인정하는 등 판례가 엄격하다”고 했다. 다만 “법이 통과되고 나면 우려했던 사태가 1%라도 일어날 가능성이 있으면 그때 가서 대화하고 방법을 찾으면 되지 않겠냐는 생각”이라고 덧붙였다.
김 실장은 “이 대통령이 오늘 공공기관 통폐합을 제대로 해야 한다고 따로 지시했다”며 대대적인 공공기관 구조조정도 예고했다. 대통령실은 강훈식 대통령비서실장을 팀장으로 하는 별도의 태스크포스(TF)를 꾸려 공공기관 통폐합에 나설 방침이다. 김 실장은 “신재생에너지 비율이 높아질수록 발전공기업 형태도 달라져야 하고 수많은 발전원이 있어 전혀 다른 역할이 요구될 수 있다”며 “금융공기업도 많아서 이를 어떻게 기능 조정을 할지도 봐야 한다”고 발전공기업과 금융공기업을 구조조정 대상으로 지목했다. 한국토지주택공사(LH)는 조만간 국토교통부의 별도 TF에서 개혁안을 발표한다고 밝혔다.
