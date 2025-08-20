“아이폰17 모든 모델 인도서 생산…中 의존도 낮춘다”

애플이 다음달 출시하는 스마트폰 아이폰17 시리즈의 전 모델을 인도에서 생산하는 것으로 알려졌다. 최신 아이폰의 전 모델을 인도에서 생산하는 것은 이번이 처음이다.
블룸버그통신은 19일(현지 시간) “아이폰의 미국 수출 물량에 대한 중국 의존도를 낮추려는 애플의 장기 전략에서 중요한 이정표로 평가된다”며 이같이 보도했다.
블룸버그통신 등에 따르면 애플이 지난해 출시한 아이폰16 시리즈의 경우 일반 모델 2종은 인도에서 생산했다. 하지만 프로와 프로맥스는 중국에서 생산했다.
현재 애플은 인도에서 5개의 아이폰 조립 공장을 운영 중이다. 이 중 2곳은 최근 새로 문을 열었다.
최근 인도에서의 아이폰 생산은 크게 늘고 있다. 올해 4월부터 7월까지 인도에서 출하된 아이폰 규모는 75억 달러(공장 출고가 기준)로, 같은 기간 전체 수출액 170억 달러의 절반 수준이다.
인도 대기업 타타 그룹이 아이폰 생산의 핵심적인 역할을 맡고 있다.
애플의 아이폰 생산 이전은 코로나19 이후부터 가속화되고 있다. 최근에는 관세를 둘러싼 미중 간 지속적인 무역 긴장이 가장 큰 이유로 꼽힌다.
블룸버그통신은 “인도로의 생산기지 이전은 장기적으로 공급망을 재조정해 애플의 최대 시장인 미국에 안정적인 생산을 확보하려는 전략적인 움직임”이라고 분석했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
