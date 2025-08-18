경기 화성시, 국립고궁박물관 분관 유치 추진

경기 화성시는 국가유산청이 추진 중인 ‘국립고궁박물관 분관’ 유치에 나선다고 18일 밝혔다. 이를 위해 최근 유치위원회를 출범시키고 권칠승 국회의원, 용주사 주지 성효 스님 등 국회의원·종교계·학계 인사 8명을 위원으로 위촉했다. 위원들은 분관 유치가 확정될 때까지 활동하게 된다.
화성시는 분관 후보지로 태안3 택지개발예정지구 내 사업 부지를 검토 중이다. 이 일대에는 정조대왕의 아버지 사도세자와 혜경궁 홍씨가 합장된 ‘융릉’, 정조와 효의왕후의 능인 ‘건릉’이 자리한다. 또 왕릉 제사와 능 구역 보호를 맡아온 능침사찰 ‘용주사’, 조선시대 권농 정책을 보여주는 인공저수지 ‘만년제’ 등 다양한 역사·문화유산이 남아 있다. 교통 접근성 역시 뛰어난 입지로 평가된다.
화성에 국립고궁박물관 분관이 들어서면 한강 이남 경기 남부권 최초의 국립박물관이 된다. △왕실 문화 전시·체험 공간 조성 △융건릉 문화관광지구 조성 △지역 경제 활성화 등 효과도 기대된다. 정명근 화성시장은 “화성시는 정조대왕의 ‘효’ 정신을 품은 역사문화 도시로서 국립고궁박물관 분관의 최적지”라며 “위원회와 힘을 모아 분관을 반드시 유치하고 융건릉 문화관광지구를 조성해 경기 남부의 문화 중심지로 도약하겠다”고 말했다.
