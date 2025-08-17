동아일보

집중호우 피해액 1조 넘어, 10년새 최대규모…복구에 2조7235억원 투입

지난달 20일 경기 가평군 조종면 십이탄천 인근에 위치한 편의점이 집중호우로 인해 무너져 있다.
지난달 중순 닷새간 이어진 집중호우 피해액이 1조 원을 넘어 최근 10년 새 가장 큰 규모로 집계됐다. 정부는 복구를 위해 총 2조7000여억 원을 투입하기로 했다.

행정안전부는 17일 중앙재난안전대책본부 심의를 거쳐 지난달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우 피해액을 1조848억 원으로 확정하고, 복구비로 2조7235억 원을 지원한다고 밝혔다.

이 기간 경남 산청, 경기 가평 등 집중호우로 24명이 사망하거나 실종되고 33명이 다쳐 총 57명의 인명 피해가 발생했다. 주택 4927동이 물에 잠겼다. 농·산림작물 3만556㏊(헥타르)와 농경지 1447㏊가 침수됐다. 가축 피해는 약 186만 마리에 달했고, 소상공인 업체 5480곳이 피해를 본 것으로 집계됐다.

피해액은 최근 10년간 자연재난 가운데 가장 크다. 2위는 2020년 7월 28일부터 8월 11일까지 이어진 호우(1조371억 원), 3위는 지난해 6월 27일부터 7월 27일까지 발생한 호우(7513억 원)였다. 이 외 최근 10년간 피해액과 복구액이 1조 원을 넘은 사례는 없었다.

정부는 복구비 가운데 2697억 원을 피해 주민 재난지원금으로 책정했다. 또 일반 재난지역에는 국세 납부 유예, 지방세 기한 연장, 국민연금 납부 예외, 재해복구자금·긴급 경영안정자금 융자, 상하수도 요금 감면 등 24가지 지원책을 제공한다. 특별재난지역에는 여기에 전기·통신 요금과 도시가스 요금 감면 등 13가지 추가 혜택이 주어진다.

송진호 기자jino@donga.com
