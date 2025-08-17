집중호우 피해액 1조 넘어, 10년새 최대규모…복구에 2조7235억원 투입

지난달 중순 닷새간 이어진 집중호우 피해액이 1조 원을 넘어 최근 10년 새 가장 큰 규모로 집계됐다. 정부는 복구를 위해 총 2조7000여억 원을 투입하기로 했다.
행정안전부는 17일 중앙재난안전대책본부 심의를 거쳐 지난달 16일부터 20일까지 발생한 집중호우 피해액을 1조848억 원으로 확정하고, 복구비로 2조7235억 원을 지원한다고 밝혔다.
이 기간 경남 산청, 경기 가평 등 집중호우로 24명이 사망하거나 실종되고 33명이 다쳐 총 57명의 인명 피해가 발생했다. 주택 4927동이 물에 잠겼다. 농·산림작물 3만556㏊(헥타르)와 농경지 1447㏊가 침수됐다. 가축 피해는 약 186만 마리에 달했고, 소상공인 업체 5480곳이 피해를 본 것으로 집계됐다.
피해액은 최근 10년간 자연재난 가운데 가장 크다. 2위는 2020년 7월 28일부터 8월 11일까지 이어진 호우(1조371억 원), 3위는 지난해 6월 27일부터 7월 27일까지 발생한 호우(7513억 원)였다. 이 외 최근 10년간 피해액과 복구액이 1조 원을 넘은 사례는 없었다.
정부는 복구비 가운데 2697억 원을 피해 주민 재난지원금으로 책정했다. 또 일반 재난지역에는 국세 납부 유예, 지방세 기한 연장, 국민연금 납부 예외, 재해복구자금·긴급 경영안정자금 융자, 상하수도 요금 감면 등 24가지 지원책을 제공한다. 특별재난지역에는 여기에 전기·통신 요금과 도시가스 요금 감면 등 13가지 추가 혜택이 주어진다.
송진호 기자jino@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지