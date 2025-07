‘K팝 간판 걸그룹’ 블랙핑크, 2년 8개월만에 신곡들고 귀환

걸그룹 블랙핑크가 5, 6일 경기 고양시 고양종합운동장에서 월드투어 공연 ‘데드라인(DEADLINE)’의 첫발을 내딛었다. 이번 공연에서 완전체의 신곡 ‘뛰어(JUMP)’를 공개하자, 중독성 강한 훅(반복되는 짧은 후렴구)에 이끌린 관객들은 ‘뛰어’라는 가사에 맞춰 마치 클럽이라도 온 듯 방방 뛰었다. 팬덤 ‘블링크(BLINK)’를 상징하는 뿅망치 응원봉이 일제히 빛나며 흔들렸다블랙핑크가 2022년 발매한 정규 2집 이후 그룹으로선 2년 8개월 만에 공개한 ‘뛰어’는 허를 찌르는 한 방이었다. 데뷔곡 ‘휘파람’과 ‘붐바야’ 같은 세련된 힙합 베이스도, K팝 특유의 ‘칼각 군무’가 돋보이는 ‘핑크 베놈(Pink Venom)’ 같은 노래도, ‘마지막처럼’ 같은 발랄한 곡도 아니었다.블랙핑크는 2023년 12월 YG엔터테인먼트와 팀 활동만 재계약하고 각자 소속사를 찾아 솔로 활동에 집중해 왔다. 때문에 일각에서는 “완전체로 신곡을 선보이기 어렵지 않겠냐”는 우려도 없지 않았다. 그러나 블랙핑크는 이번 공연을 통해 ‘따로 또 같이’의 매력을 제대로 보여주며 이런 걱정을 불식시켰다.이번 공연에서 블랙핑크는 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장에 입성했으며, 공연장 역사상 최다인 7만8000명의 관객을 이틀 간 동원했다. 앞으로 이뤄질 월드투어에서도 ‘K팝 간판 걸그룹’이란 위상을 공고히 다질 것으로 보인다.

이날 “왓츠 업, 코리아!” 우렁찬 외침과 함께 멤버들은 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’, ‘불장난’ 등 메가 히트곡 메들리를 쉼 없이 이어가며 현장의 열기를 끌어올렸다. 강렬한 밴드 사운드에 맞춰 숨소리까지 들릴 정도의 라이브를 펼치자 관객들의 함성도 최고조에 달했다.블랙핑크는 이번 한국 공연을 시작으로 미국 로스앤젤레스·시카고, 캐나다 토론토, 프랑스 파리 등 16개 도시에서 31회에 걸친 월드투어에 돌입한다.