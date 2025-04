행사 기간 동안 티스테이션닷컴 회원이라면 누구나 하루에 한 번 룰렛 이벤트에 매일 참여할 수 있다. 오전 9시부터 자정까지 운영된다. 당첨자는 ▲타이어 할인 쿠폰 ▲대한항공 기프트카드 ▲GS칼텍스·이마트 통합 모바일상품권 ▲스타벅스 커피 기프티콘 등을 받을 수 있다.타이어 할인 쿠폰을 활용해 벤투스, 아이온, 다이나프로, 키너지 등 한국 브랜드 제품 구매 시 최대 5만 원의 할인 혜택을 받게 된다. 해당 쿠폰은 티스테이션닷컴 회원 간 선물 가능하며 적용 기간은 쿠폰 발급일로부터 3일이다.해당 제품은 ▲벤투스 S2 AS ▲아이온 에보 AS ▲다이나프로 HPX ▲키너지 EX ▲옵티모 H426 등이다. 타이어 제품을 선택하고 편한 일정에 맞춰 장착 매장을 지정하면 가족 구성원에게 적합한 타이어를 맞춤형으로 선물할 수 있다.