“추미애 보좌관, 병가 연장 요청 전화” vs “서류 다냈고 법적 문제 없다”

국민의힘 신원식 의원(왼쪽)이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 추미애 법무부 장관의 아들 병가 연장과 관련해 군 관계자와의 통화 내용이 담긴 녹취록을 공개하고 있다.





논란이 확산되자 더불어민주당 내에서도 우려가 나오고 있다. 박용진 의원은 이날 라디오 인터뷰에서 “공정과 정의를 다루는 우리 (법무부) 장관이 이런 논란에 휩싸인 것 자체가 매우 안타깝다. 유감스러운 일”이라며 “검찰이 수사에 들어갔으니 빨리 정리해서 억울함이 있다면 억울함을 드러내는 것이 필요하다”고 덧붙였다. 노영민 대통령비서실장은 이날 국회 운영위원회에서 추 장관 인선과 관련해 “검증 과정에서 장관에 적격이라고 저희는 판단했다”고 말했다. 아들 관련 의혹을 검증 과정에서 인지했는지 여부에 대해서는 “검증 내용에 대해서는 이 자리에서 말하기 어렵다. 임명에 문제가 있었다면 (청와대) 인사추천위원장인 제 불찰”이라고 했다.

추미애 법무부 장관의 아들 서모 씨의 병가 연장 의혹과 관련해 당시 군 부대 지원장교 A 대위는 2일 동아일보와의 통화에서 “당시 더불어민주당 추미애 의원 보좌관이라는 사람으로부터 서 씨의 휴가를 연장해 달라는 내용의 전화를 받았다”고 밝혔다. 이와 관련해 서 씨의 변호인은 입장문을 내고 “서 씨는 병가 신청에 필요한 서류 일체를 모두 제출했다. 서 씨의 고발 이후 내용을 조사한 결과 법적으로 아무런 문제가 없음을 확인했다”고 밝혀 논란이 확산되고 있다.A 대위는 이날 동아일보와의 통화에서 “검찰 조사에서 관련 내용을 진술했다. (서울)동부지검에서 왜 그런 해명을 했는지는 모르겠다”고 말했다. 이와 관련해 국민의힘 신원식 의원은 이날 A 대위 등 서 씨가 근무했던 카투사(KATUSA·미군에 배속된 한국군) 관계자와의 통화 내용이 담긴 녹취록을 공개했다. 녹취록에 따르면 A 대위는 지난달 30일 신 의원 측과의 통화에서 “보좌관 역할 자체는 국회의원의 업무를 보좌하는 건데, ‘왜 보좌관이 굳이 이걸(의원 아들의 병가 연장 요청) 해야 하지’ 하는 생각을 했었다”고 했다. A 대위는 또 “서 일병의 병가가 곧 종료가 되는데 통원과 입원이 아닌 집에서 쉬면서 회복하려고 하는데 병가 처리(연장)가 되느냐”는 전화 문의에 규정 확인 절차를 거쳐 “집에서 쉬는 것은 병가 처리가 안 된다”고 보좌관이란 사람에게 콜백까지 한 것으로 알려졌다.신 의원은 “군 생활을 40년 한 저로서도 금시초문의 엽기적 ‘황제 휴가 농단’이자 ‘탈영’ 의혹 사건”이라며 “추 장관과 동부지검의 어제 해명은 손바닥으로 하늘을 가리겠다는 대국민 거짓말일 가능성이 농후하다”고 비판했다. 국민의힘은 이날 서 씨와 추 장관의 보좌관, A 대위와 B 중령 등 5명을 군형법 등을 위반한 혐의로 대검찰청에 고발하겠다고 밝혔다.서 씨 관련 사건을 수사 중인 서울동부지검 형사1부(부장검사 김덕군)는 이날 별도의 입장을 밝히지 않았다. 검찰은 당시 A 대위의 주장과는 달리 A 대위가 검찰에선 그러한 진술을 하지 않았다는 입장을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 추 장관은 1일 “보좌관이 뭐 하러 사적인 지시를 받냐”며 해당 의혹을 부인한 바 있다.이와 함께 서 씨의 개인 연가 기간에 부대를 찾아왔다는 ‘또 다른 부대의 대위’의 존재를 놓고도 논란이 확산되고 있다. 2017년 6월 25일 당직사병이었던 C 병장은 이날 동아일보와의 통화에서 “서 씨가 2017년 6월경 병가 연장을 요청했지만 지원반장인 D 상사는 ‘말도 안 되는 소리’라며 거부했다”고 말했다. C 병장은 이어 “병가 만료일인 23일이 지나 25일까지 안 들어와 밤 9시경에 서 일병에게 전화를 했다. 집이라고 해서 ‘택시를 타도 1시간 남짓이면 올 테니 바로 들어오라’고 했다”며 “얼마 후 알지 못하는 대위 한 명이 오더니 ‘내가 서 씨 휴가를 연장했으니 미복귀로 하지 말고 휴가자로 올리라’고 했다”고 설명했다. 이에 서 씨 변호인은 이날 입장문을 내고 “서 씨의 병가 기간 만료 무렵 당직사병이었다고 주장하는 C 씨는 그날 당직사병이 아니었다. C 씨의 주장은 허위사실”이라고 반박했다.