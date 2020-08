‘아프 클린트’ 열풍… 국내에도 상륙하나

○ 사후 42년 만에 공개된 그림

신지학은 상대성 이론 등 과학의 발전과 맞물려 눈에 보이지 않는 세상을 탐구하고자 했다. 이에 영향을 받은 힐마 아프 클린트는 세상을 추상화한 그림을 그렸다. 왼쪽 사진부터 ‘Dove No. 2’(1915년), ‘Group X, No. 1, Altarpiece’(1915년), ‘The Ten Largest, No. 7, Adulthood’(1907년). 마노엔터테인먼트·Zeitgeist Films 제공