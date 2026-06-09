대표팀, 체코와 조별리그 1차전서 붉은색 ‘안방 유니폼’ 입는다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 9일 13시 38분

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4일 엘살바도르와의 평가전에서 붉은색 상의와 검은색 하의로 구성된 ‘안방 유니폼’을 입고 있는 한국 축구대표팀의 공격수 손흥민(왼쪽). 평가전 당시 전력노출을 최소화 하기 위해 손흥민은 7번 대신 13번을 달고 뛰었다. 프로보=박형기 기자 oneshot@donga.com
4일 엘살바도르와의 평가전에서 붉은색 상의와 검은색 하의로 구성된 ‘안방 유니폼’을 입고 있는 한국 축구대표팀의 공격수 손흥민(왼쪽). 평가전 당시 전력노출을 최소화 하기 위해 손흥민은 7번 대신 13번을 달고 뛰었다. 프로보=박형기 기자 oneshot@donga.com

2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 대표팀이 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 백호 무늬가 들어간 붉은색 안방 유니폼을 입고 첫 승에 도전한다.

대한축구협회에 따르면 한국 대표팀은 조별리그 1, 3차전에서는 붉은색 유니폼을, 2차전에서는 연한 바이올렛 색상의 방문 유니폼을 입고 뛴다.

경기별 유니폼은 국제축구연맹(FIFA)에서 규정에 따라 확정해 각 팀에 통보한다. FIFA 월드컵 26 규정집 제30조(경기 유니폼 색상 지정)에 따르면 FIFA는 본선 대회 개막일 최소 1개월 전까지 각 팀이 입을 유니폼 색상을 통보한다. 각 팀이 최소 한 경기는 1순위로 선택한 색상의 유니폼(First choice colours·안방 유니폼)을 입고 뛸 수 있다.

한국과 체코의 안방 유니폼은 둘 다 상의가 붉은색으로 구분하기가 쉽지 않다. 이 경기의 A팀으로 배정된 한국이 우선권을 갖게 돼 체코가 상·하의가 흰색인 방문 유니폼을 입게 됐다.

올해 4월 1일 오스트리아와의 유럽 방문 평가전에서 한국 축구 대표팀의 이강인(왼쪽에서 두번째)이 ‘방문 유니폼’을 입고 뛰고 있다. 대한축구협회 제공
올해 4월 1일 오스트리아와의 유럽 방문 평가전에서 한국 축구 대표팀의 이강인(왼쪽에서 두번째)이 ‘방문 유니폼’을 입고 뛰고 있다. 대한축구협회 제공

멕시코와의 경기에서는 양 팀 모두 방문 유니폼을 착용한다. 한국의 안방 유니폼은 붉은색, 멕시코의 안방 유니폼은 녹색이지만, 두 색상은 색각 이상이 있는 사람들이 구분하기 어려운 조합으로 분류된다.

FIFA는 이를 고려해 이 경기의 B팀으로 배정된 한국에는 방문 유니폼을, 멕시코에는 검은색 방문 유니폼을 착용하도록 결정했다. 양 팀의 유니폼의 색상 대비가 충분하지 않다고 판단되면 FIFA는 우선권을 갖는 A팀 유니폼의 색상도 바꿀 수 있다.

남아프리카공화국과의 경기에서는 한국이 B팀으로 분류돼 있지만, 남아공의 안방 유니폼이 노란색인 덕에 노란색과 구분이 어렵지 않은 붉은색 안방 유니폼을 입을 수 있게 됐다. 한국은 북중미 월드컵 조별리그 2경기에서 안방 유니폼을 입는다.

과달라하라=김배중 기자 wanted@donga.com
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