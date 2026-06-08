[월드컵피디아]역대 월드컵 승부차기에서 가장 많이 운 국가는 ‘무적함대’ 스페인

이탈리아와 브라질이 맞붙은 1994년 미국 월드컵 결승전. 이탈리아의 승부차기 마지막 키커로 나선 로베르토 바조는 공을 골대 위로 날려 보낸 뒤 고개를 숙인 채 그대로 굳어 버렸다. 바조는 이 대회 16강전과 8강전에서 연이어 결승골을 넣었고 준결승 때는 불가리아를 상대로 두 골을 터뜨리는 ‘원맨쇼’를 펼쳤다. 그러나 이 실축 이후 이탈리아 팬들은 “바조가 서서 죽었다”며 안타까워했다.
월드컵 역사상 첫 승부차기는 1982년 스페인 대회 준결승 때였다. 서독이 프랑스를 5-4로 꺾고 승부치기 첫 승리 기록을 남겼다. 이후 아르헨티나가 프랑스를 4-2로 꺾은 2022 카타르 대회 결승전까지 월드컵에서 승부차기는 총 35번 나왔다.
승부차기는 흔히 ‘악마가 만든 제도’로 불린다. 그리고 이 악마는 스페인을 싫어한다. 스페인은 지금까지 월드컵에서 승부차기를 총 5번 치러 4번을 패했다. 2002 한일 월드컵 16강에서 아일랜드를 3-2로 물리친 게 유일한 승리다. 그러나 8강전에서 한국에 3-5로 패하면서 승부차기 징크스를 끊지 못했다.
반면 아르헨티나는 승부차기를 7번 치르는 동안 6번 이겼다. 2006 독일 대회 8강에서 안방 팀에 2-4로 패한 게 유일한 패배 기록이다. 독일(옛 서독 시절 포함)과 크로아티아는 승부차기 4전 전승을 기록 중이다.
승부차기를 가장 많이 성공시킨 선수는 리오넬 메시(아르헨티나)와 루카 모드리치(크로아티아)다. 두 선수 모두 3번 시도해 3번 모두 성공했다. 골키퍼가 한 경기에서 기록한 승부차기 최다 선방 기록도 3번이다. 히카르두(포르투갈), 다니옐 수바시치, 도미니크 리바코비치(이상 크로아티아)가 공동 1위 기록 보유자다. 키커는 양 팀을 합쳐 12명이 나온 게 최다 기록이다.
똑같이 11m 거리에서 킥을 날리지만 승부차기(69.4%)는 페널티킥(79.1%)보다 성공률이 떨어진다. 그만큼 키커 부담이 크기 때문이다. 선축(17번)과 후축(18번) 사이에는 사실상 유불리가 없다. 한동안은 선축이 유리했는데 2018 러시아 대회부터 후축 팀이 9번 중 8번 승리하면서 우위를 뒤집었다.
댓글 0