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2026 북중미 월드컵
‘우승 후보’ 프랑스, 코트디부아르와 평가전서 2-1 역전패
동아일보
업데이트
2026-06-05 16:09
2026년 6월 5일 16시 09분
입력
2026-06-05 16:07
2026년 6월 5일 16시 07분
임보미 기자
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