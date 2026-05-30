정몽규 축구협회장 “월드컵후 물러나겠다”

13년 유지 회장직 사퇴 전격 발표
“논란-비판 모두 제 부덕의 소치
월드컵 본선 지지-응원 보내달라”
정몽규 대한축구협회장(사진)이 내달 개막하는 2026 북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러난다.
정 회장은 29일 성명서를 통해 “이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그는 “축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다. 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다”며 “홍명보 감독이 이끄는 우리 대표팀은 그동안 열심히 월드컵 본선을 준비해 왔으며 의미 있는 성과를 거둘 것으로 믿고 있다. 아낌없는 지지와 응원을 보내주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 했다.
2013년부터 13년간 한국 축구를 이끌어온 정 회장은 재임 기간 중 천안 코리아풋볼파크 건립, 11회 연속 월드컵 본선 진출 등에 기여했다. 하지만 홍 감독 선임 과정에서 절차적 논란 등으로 적지 않은 비난을 받았다. 문화체육관광부는 2024년 축구협회에 대한 감사를 벌여 정 회장 등 축구협회 주요 인사들에게 자격정지 이상의 중징계를 요구하기도 했다.
축구협회 관계자는 “한국 축구 발전을 위한 비전 수립과 이행에 매진해야 할 협회가 현재 상황을 타개하기 위해서는 책임지는 자세가 필요한 시점이라는 숙고 끝에 나온 결정”이라고 설명했다.
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