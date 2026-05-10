프로농구 챔프전 3연패 후 ‘1승의 기적’ 쏜 소노…“노력과 열정이 재능을 이긴 날”

프로농구 소노가 에이스 이정현의 ‘결승 자유투’ 득점으로 챔피언결정전 3연패 뒤 첫 승을 거뒀다.
정규리그 5위 소노는 10일 부산 사직체육관에서 열린 정규리그 6위 KCC와의 2025~2026시즌 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제) 4차전 방문경기에서 81-80으로 승리했다. 9일 같은 장소에서 열린 3차전에서 경기 종료 2초를 남기고 KCC 숀 롱에게 자유투로 2점을 내줘 87-88로 역전패한 소노는 하루 만에 자유투로 한 점차 승리를 거뒀다.
소노는 4차전 경기 종료 3.6초를 남기고 80-80 동점 상황에서 이정현이 골밑슛을 시도하다가 KCC 최준용에게 반칙을 당했다. 경기 종료까지 남은 시간은 0.9초였다. 앞서 76-77로 지고 있던 상황에서 자유투 2개를 모두 놓쳤던 이정현은 부담감이 극심한 상황에서 다시 자유투 라인 앞에 섰다.
이번 시즌 정규리그 최우수선수(MVP) 이정현에게 두 번의 실수는 없었다. 이정현은 자유투 1구를 깔끔하게 성공시켰다. 이어 2구는 상대에게 슛 기회를 주지 않고 시간을 흘려보내기 위해 고의적으로 공이 림에 맞고 바깥쪽으로 떨어지게 던졌다. KCC 송교창이 리바운드를 잡았지만, 장거리 슛을 시도하기 전에 경기 종료 버저가 울리면서 소노의 승리가 확정됐다. 이날 22점(3점슛 6개)을 올리며 소노의 반격을 이끈 이정현은 4차전 MVP로 선정됐다. 이정현은 “어제는 1점 차로 졌지만 오늘은 1점 차로 이겼다. 이제 양 팀 모두 체력은 바닥났다. (5차전부터는) 정신력으로 싸우겠다”고 말했다.
국가대표급 선수가 즐비한 ‘슈퍼팀’ KCC를 상대로 챔프전 첫승을 따낸 손창환 소노 감독은 “오늘은 노력과 열정이 재능을 이긴 날”이라며 웃었다. 이날 사직체육관엔 1만1336명의 관중이 입장해 이번 시즌 프로농구 최다 관중 기록을 새로 썼다.
양팀의 5차전은 13일 소노의 안방인 고양 소노아레나에서 열린다. 역대 한국 프로농구 챔프전에서 3연패 뒤 4연승으로 ‘역스윕’에 성공한 팀은 없다. 정규리그 6위 최초의 우승에 도전하는 KCC는 적지에서 시리즈를 끝내겠단 각오다. 이상민 KCC 감독은 “이제 한 번 진 것뿐이다. 5차전을 잘 준비하겠다”고 말했다.
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