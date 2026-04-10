서울 “시즌 무패행진 계속” vs 전북 “승점 추가하러 왔다”

올 시즌 프로축구 K리그1(1부) 유일의 무패 팀인 FC서울이 9년 동안 이어진 전북과의 안방경기 무승 징크스를 깰 수 있을까.
서울은 11일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 ‘디펜딩 챔피언’ 전북과 2026시즌 K리그1 7라운드 안방경기를 치른다. 양 팀의 시즌 처음이자 K리그 통산 94번째 맞대결이다. 통산 K리그 우승 횟수 1위인 전북(10회)과 3위 서울(6회)의 명문 구단 간 대결은 양 팀명을 따 ‘전설 매치’로 불린다.
서울은 2024년 6월 29일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 방문경기에서 5-1로 승리한 게 전북을 상대로 한 마지막 승리다. 이 경기 이후 5경기 연속 무승(3무 2패)을 기록 중이다. 안방인 서울월드컵경기장에서는 더 오랜 기간 승리가 없다. 2017년 7월 2일 2-1로 이긴 이후 전북전 안방 13경기에서 2무 11패를 기록하며 무승의 늪을 벗어나지 못하고 있다.
올 시즌 초반 리그 최고의 경기력을 뽐내고 있는 서울에는 이번 맞대결이 징크스를 깰 수 있는 절호의 기회다. 부임 3년 차를 맞은 김기동 감독(54)이 강조하는 전방 압박과 기동력이 살아난 서울은 팀 역사상 처음으로 개막 후 4연승을 달린 것을 포함해 무패 행진을 이어가고 있다. 서울은 10일 현재 K리그1 12개 구단 중 1위(승점 13·4승 1무)에 올라 있다. 팀 득점(11골)은 1위, 최소 실점(3골)은 포항과 공동 1위다.
올해 1월 전북에서 서울로 유니폼을 바꿔입은 공격수 송민규(27)는 직전 소속팀을 상대로 골 사냥에 나선다. 송민규는 프로 생활을 시작한 포항에서 김기동 감독의 지도를 받은 적이 있다. 송민규는 서울에 입단하면서 “김기동 감독님께서 내게 연락을 주셨을 때 꼭 다시 함께하고 싶다는 생각이 들었다. 감독님의 지도 아래 좋은 경기력을 보여줬던 과거보다 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 스승의 전술을 잘 알고 있는 송민규는 빠르게 팀에 녹아들며 올 시즌 1골 1도움을 기록 중이다.
적지에서 서울을 상대하는 전북의 기세도 만만치 않다. 정정용 감독(57) 체제로 첫 시즌을 맞은 전북은 시즌 개막 후 세 경기에서 2무 1패로 주춤했지만 이후 3경기를 모두 승리하며 2위(승점 11·3승 2무 1패)까지 순위를 끌어올렸다. 이번 경기에서 서울을 꺾으면 선두로 도약할 수 있다.
전북 선수 중에는 ‘특급 조커’ 이승우(28)의 상승세가 돋보인다. 이승우는 지난달 18일 안양전(2-1·전북 승)에서 후반전 교체 투입돼 환상적 드리블로 모따(30·브라질)의 결승골에 기점 역할을 했다. 4일 울산전(2-0·전북 승)에서는 쐐기골을 터뜨렸다. 이승우는 하프라인 부근에서 공을 잡아 상대 골문까지 약 50m 거리를 단독 돌파한 뒤 왼발 슈팅으로 침착하게 골망을 흔들었다.
2026 북중미 월드컵 본선을 앞둔 홍명보 한국 축구 대표팀 감독(57)은 이번 전설 매치가 열리는 서울월드컵경기장을 찾아 K리거들의 경기력을 점검할 예정이다. 이승우가 태극마크를 달고 뛴 마지막 A매치는 2024년 10월 이라크전이다. 이승우가 또 한 번 해결사 역할을 완벽히 수행하며 홍 감독에게 강렬한 인상을 남길지에 관심이 쏠린다.
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