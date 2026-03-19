‘마두로 더비’ 승자는 베네수엘라…WBC 첫 우승에 공휴일까지 선포

베네수엘라가 미국을 꺾고 월드베이스볼클래식(WBC) 사상 첫 우승을 차지하며 역사적인 순간을 맞았다. 정치적 긴장이 고조된 상황에서 거둔 승리라는 점에서 이번 우승은 단순한 스포츠 성과를 넘어서는 의미를 남겼다. 베네수엘라 정부는 이를 기념해 18일(현지시각)을 임시 공휴일로 선포했다.
베네수엘라는 17일 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크(LoanDepot Park)에서 열린 WBC 결승전에서 미국을 3-2로 꺾고 대회 첫 정상에 올랐다. 9회초 에우헤니오 수아레스가 결승 타점을 올렸고, 투수 다니엘 팔렌시아가 마지막 타자를 삼진으로 처리하며 승부에 마침표를 찍었다.
결승타를 때린 수아레스는 경기 직후 인터뷰에서 “아무도 베네수엘라를 믿지 않았지만 우리는 오늘 우승했다”며 “이 순간을 신께 감사드린다”고 소감을 밝혔다.
대표팀 주장 살바도르 페레스는 이번 우승의 의미에 대해 “메이저리그 월드시리즈도 큰 대회지만, 조국을 위해 싸우는 것은 그 이상”이라며 “태어난 나라와 가족, 우리를 도와준 사람들을 생각하면 이 우승은 매우 특별하다”고 강조했다.
이번 결승전은 경기 내용뿐 아니라 정치적 배경으로도 큰 관심을 모았다. 지난 1월 미국 군이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 체포한 이후 양국 관계가 급격히 악화되면서, 두 팀 간의 경기는 ‘마두로 더비’로 불렸다. 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령은 결승을 앞두고 사회관계망서비스(SNS)에 “베네수엘라에 좋은 일이 일어나고 있다”며 “미국의 51번째 주가 되는 것은 어떤가”라는 글을 올려 논란을 키우기도 했다.
다만 베네수엘라 선수들은 정치적 논쟁에 대해서는 조심스러운 모습을 보였다. 팀의 간판 선수 로날드 아쿠냐 주니어는 경기 전 “우리는 야구를 하기 위해 이 자리에 왔다”고 말했다.
우승 직후 베네수엘라 전역에서는 대규모 축하 행사가 이어졌다. 수도 카라카스에서는 수천 명의 시민이 광장에 모여 국가를 부르며 늦은 밤까지 축제를 즐겼다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “내일을 국가적 기쁨의 날로 선포하고 필수 인력을 제외한 비근무일로 지정한다”며 “시민들이 광장과 공원, 운동장에 모여 함께 기쁨을 나누길 바란다”고 밝혔다.
AP통신은 “정치적 혼란과 경제적 어려움을 겪고 있는 베네수엘라에서 이번 우승은 국민들에게 잠시나마 현실을 잊게 한 상징적인 사건”이라고 평가했다. 실제로 한 카라카스 시민은 “세계 강대국인 미국을 이겼다는 사실이 자랑스럽다”며 “이 승리는 베네수엘라 국민 모두에게 큰 힘이 된다”고 말했다.
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