김가영, 프로당구 챔피언십 3연패… 김영원은 조건휘 꺾고 최연소 우승

‘마녀’ 김가영(하나카드)이 프로당구 사상 최초로 월드챔피언십 3연패를 달성했다. 김가영은 15일 제주 한라체육관에서 열린 2025∼2026시즌 프로당구 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 월드챔피언십’ 여자부(LPBA) 결승에서 한지은(에스와이)을 세트스코어 4-1(9-11, 11-5, 11-7, 11-1, 11-2)로 꺾고 우승했다.
월드챔피언십은 시즌 상금랭킹 상위 32명만 참가하는 왕중왕전 성격의 대회다. 김가영은 2020∼2021시즌부터 6차례 열린 월드챔피언십에서 네 번째 왕좌에 올랐다. 우승 상금은 1억 원. 개인 통산 18승을 기록한 김가영은 “20승을 향해 열심히 달리겠다”고 말했다.
같은 날 열린 남자부 결승에선 김영원(하림)이 조건휘(SK렌터카)를 세트스코어 4-2(10-15, 15-10, 15-8, 9-15, 15-13, 15-2)로 제압하고 우승 트로피를 들어 올렸다. 1부 투어 2년 차인 김영원은 대회 최연소(18세 4개월 25일)로 우승했다.
조영우 기자 jero@donga.com
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