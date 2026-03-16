김가영, 프로당구 최초 월드챔피언십 3연패… 김영원, 최연소 왕중왕 타이틀

김가영은 15일 제주 한라체육관에서 열린 2025~2026시즌 프로당구 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 월드챔피언십’ 여자부(LPBA) 결승에서 한지은(25·에스와이)을 세트스코어 4-1(9-11, 11-5, 11-7, 11-1, 11-2)로 꺾고 우승했다.
김가영은 이번 우승을 포함해 2023~2024시즌부터 매 시즌 월드챔피언십 ‘왕좌’를 지켰다. 2020~2021시즌부터 시작된 총 6차례 대회 중 김가영이 4차례 정상에 섰다. 월드챔피언십은 시즌 상금랭킹 상위 32명의 선수만 참가하는 왕중왕전 성격의 대회다.
지난 시즌 챔피언십까지 7연승을 달리며 ‘무적 시대’를 열었던 김가영은 이번 시즌에도 LPBA 최다승을 기록하며 최정상급 기량을 뽐냈다. 10차례 진행된 투어 중 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십)에 이어 4차 투어(SY 베리테옴므 챔피언십), 5차 투어(크라운해태 챔피언십), 그리고 이번 대회까지 4승을 올렸다.
김가영은 “우승은 항상 기분 좋다. 이번 대회에서 기복이 많았는데 결국 시즌을 잘 마무리해서 행복하다”며 “모든 경기가 나에겐 새로운 도전이다. 아직 부족한 부분이 많다. 이번 시즌에도 준비를 게을리하지 않았는데, 아직 수준을 높이지 못한 것 같다”고 말했다. 그는 “내가 해야 할 일을 꾸준히 하려고 한다. 20승을 향해서 열심히 달려 나가겠다”고 덧붙였다.
같은 날 열린 프로당구 남자부 결승에선 김영원(19·하림)이 조건휘(34·SK렌터카)를 4-2(10-15, 15-10, 15-8, 9-15, 15-13, 15-2)로 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다. 프로 데뷔 2년 차인 김영원은 이날 개인 통산 세 번째 우승과 함께 최연소(18세4개월25일) 왕중왕전 우승 타이틀도 거머쥐게 됐다.
김영원은 이번 시즌 10개 투어 중 7개 대회를 외국인 선수가 휩쓴 가운데 국내 선수로는 유일하게 2승을 올리며 세대교체의 신호탄을 쐈다.
“말로 표현할 수 없을 정도로 너무 좋다”고 우승 소감을 밝힌 김영원은 1월 세상을 떠난 할아버지를 떠올리며 “할아버지께서 돌아가시기 전 재밌게 당구를 해라. 하고 싶은 거를 하라고 하셨다. 그 말을 가슴에 새기고 이번 월드챔피언십까지 더욱 열심히 하려고 노력했다”고 말했다.
댓글 0