BDH재단 배동현 이사장, 밀라노 패럴림픽 金 김윤지 선수 격려

김윤지, 대한민국 바이애슬론 종목 사상 첫 패럴림픽 금메달
배동현 BDH재단 이사장이 지난 8일 2026 밀라노 코르티나 동계패럴림픽 대회에서 금메달을 획득한 BDH 파라스 김윤지 선수를 현지 시상식장에서 만나 축하의 뜻을 전했다.
첫 패럴림픽에 출전한 김윤지 선수는 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5km 종목에서 38분00초1의 기록으로 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 이번 금메달은 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 대한민국이 바이애슬론 종목에서 획득한 최초의 금메달이다.
김윤지 선수가 이번 대회에서 획득한 금메달은 대한민국 동계패럴림픽 여자 선수로는 최초이며, 2018 평창 동계패럴림픽에서 신의현 선수가 기록한 금메달에 이어 두 번째 동계패럴림픽 금메달이다. 대한민국이 지금까지 획득한 동계패럴림픽 금메달 2개 모두 BDH 파라스 소속 선수들이 이뤄낸 것이다.
배 이사장은 그동안 장애인 스포츠의 저변 확대와 선수들의 안정적인 훈련 환경 조성을 위해 다양한 지원 활동을 이어오며 선수들이 국제 무대에서 역량을 발휘할 수 있도록 뒷받침해 왔다. 이러한 노력은 BDH 파라스 소속 선수들의 성장으로 이어졌으며, 이번 김윤지 선수의 금메달 역시 그 결실 중 하나로 평가받는다.
김윤지 선수를 축하하기 위해 시상식장을 찾은 배동현 이사장은 “김윤지 선수의 노력이 세계 무대에서 값진 결실로 이어져 뜻깊게 생각한다”고 전했다.
한편, 김윤지 선수는 이번 대회 남은 4개 종목에서 추가 메달에 도전한다.
