‘코리아’ 새긴 유니폼 입고 마운드 오른 더닝, 실점 없는 첫 승리 안겨

어머니의 나라 ‘코리아(KOREA)’를 가슴에 새긴 유니폼을 입고 마운드에 오른 데인 더닝(32·시애틀)이 3이닝을 실점 없이 막고 한국 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 공식 평가전 첫 승리를 안겼다.
한국 대표팀은 3일 일본 오사카 교세라돔에서 일본프로야구 오릭스와의 평가전에서 8-5로 승리했다. 대회 두 번째 공식 평가전인 이 경기에 선발 등판한 더닝은 3이닝 1탈삼진 무실점을 기록했다. 안타 3개를 맞았지만 볼넷은 1개도 내주지 않았다. 내야 수비 실책 2개가 겹치면서 무사 1, 3루 위기를 맞은 3회말에도 내야 뜬공 2개와 유격수 땅볼로 실점 없이 이닝을 마쳤다. 총 투구 수는 37개였다.
경기 후 수훈 선수로 뽑힌 더닝은 “2023년 대회 때부터 어머니의 나라 한국을 대표해 뛰고 싶었는데 이제야 그 소원을 이뤘다. 요즘 굉장히 설레는 마음으로 지내고 있다”며 웃었다. 계속해 “포수 박동원(36·LG)이 잘 리드해준 덕에 좋은 투구를 할 수 있었다”며 “스트라이크 존을 적극적으로 공략한 작전이 잘 통했다”고 덧붙였다. 더닝은 기자회견장을 떠나면서는 모자를 벗은 채 고개 숙이며 한국어로 “감사합니다”라고 인사했다.
류지현 한국 대표팀 감독은 “(더닝은) 야구 능력뿐만 아니라 한국을 대표한다는 진정성까지 동반된 선수”라고 엄지를 치켜세운 뒤 통역을 향해 “(더닝을 향한) 내 진심이 잘 전해졌으면 좋겠다”고 강조했다. 류 감독은 당초 더닝에게 2이닝만 맡기기로 했지만 더닝은 한 이닝을 더 책임졌다. 더닝의 투구 내용이 그만큼 만족스러웠다는 의미다.
다만 구원진은 이날도 4와 3분의 2이닝 동안 4사구 9개를 내주면서 불안한 모습을 노출했다. 한국은 이날 투수를 6명까지만 쓰기로 해 나머지 1과 3분의 1이닝은 일본 독립리그 투수 두 명이 나눠 던졌다.
한국 대표팀 타자들은 이날도 홈런 3방을 포함해 안타 10개를 치면서 물오른 타격감을 자랑했다. 신호탄을 쏘아 올린 건 김도영(23·KIA)이었다. 김도영은 2-0으로 앞서가던 이날 2회초 2사 1, 3루 상황에 타석에 들어서 왼쪽 담장을 넘어가는 3점 홈런읕 터뜨렸다. 6-3으로 쫓긴 5회초에는 셰이 위트컴(28·휴스턴)이 1점 홈런으로 대표팀 합류 이후 첫 안타를 신고했다. 다시 5-7로 추격 당한 9회초에는 안현민(23·KT)이 왼쪽 담장을 넘기면서 승부에 쐐기를 박았다.
전날 한신전에 이어 두 경기 연속 홈런을 터뜨린 김도영은 동갑내기 친구 안현민에게 선물 받은 붉은색 비즈 목걸이를 비결로 꼽았다. 김도영은 “이 목걸이의 기운이 좋은 것 같다. 아무래도 3개를 차야 할 것 같다”며 웃었다. 김도영의 목에는 이미 목걸이 2개가 걸려 있었다. 안현민은 일본 오키나와 전지훈련 기간 손수 비즈 목걸이를 만들어 착용했는데 김도영이 이를 탐내자 비슷한 목걸이를 온라인으로 주문해 선물했다. 안현민은 “(김)도영이가 욕심이 많아서 목걸이를 2개나 달라고 하더라”며 “경기에서 못 하면 하나를 뺏으려 했는데 타격감이 좋아서 대회가 끝날 때까지 그럴 일은 없을 것 같다”고 했다.
타자들은 세리머니로도 팀 분위기를 끌어 올렸다. 위트컴은 홈런을 쳐낸 뒤 홈으로 돌아오면서 양손을 펼쳐 날아오르는 듯한 세리머니를 펼쳤다. “전세기를 타고 8강 토너먼트가 열리는 미국 마이애미로 가자”는 뜻으로 대표팀 타자들이 함께 머리를 맞대고 만든 세리머니였다.
오키나와 전지훈련 때부터 뜨거운 타격감을 이어온 국내파 선수들에 빅리거까지 가세하며 타선 짜임새가 좋아졌다는 평가가 나온다. 류 감독은 “모든 준비가 끝났다. 준비한 만큼 도쿄에서 좋은 모습 보여드리겠다”고 각오를 다졌다. 한국 대표팀은 이날 경기를 마친 뒤 도쿄로 이동해 대회 조별리그 일정을 치른다. 첫 경기는 5일 오후 7시 도쿄돔에서 열리는 체코전이다.
