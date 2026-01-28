양승준 HL홀딩스 전무, 제25대 대한아이스하키협회장 당선

양승준 HL홀딩스 전무(61)가 제25대 대한아이스하키협회장으로 당선됐다.
양 당선인은 28일 열린 대한아이스하키협회장 선거에서 총투표수 99표 가운데 71표를 얻어 정수철 플루토스 홀딩스 대표를 제쳤다.
양 당선인은 45년간 선수와 행정가로 활동한 아이스하키 전문가다. 그는 연세대에서 선수 생활을 한 뒤 1991년 만도 기계에 입사했다. 3년 뒤엔 만도 위니아(HL 안양의 전신) 아이스하키팀 창단과 함께 스포츠 행정가의 길을 걷기 시작했다.
HL 안양에서 총괄부장과 단장 등을 지낸 양 당선인은 2013년 정몽원 HL그룹 회장이 제22대 대한아이스하키협회장으로 추대된 이후 협회 행정과 실무를 맡았다. 전무이사와 올림픽준비기획단장을 거치면서 한국 남녀 아이스하키대표팀의 2018 평창 겨울올림픽 관련 업무를 총괄했다.
올림픽을 마치고 HL 안양 단장으로 복귀한 양 당선인은 네 차례 아시아리그 아이스하키 챔피언(2018, 2020, 2023, 2024년) 등극을 이뤄냈다. 양 당선인은 지난해 11월 구단을 떠난 뒤 HL홀딩스 전무이사로 근무해왔다.
양 당선인은 “한국 아이스하키의 미래를 건설하는 중요한 임무를 내게 맡겨 준 아이스하키인들께 감사드린다. 아이스하키 구성원 모두의 힘과 지혜를 모아 발전의 기틀을 만드는 데 집중하겠다”고 당선 소감을 전했다.
정윤철 기자 trigger@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0