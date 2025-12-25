지난해 신인왕, 올해는 대상…유현조 “내년 목표는 다승왕”

올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어의 최고 스타로 떠오른 유현조(20)는 2025년을 이렇게 표현했다.
최근 본보와 만난 유현조는 “지난해에 신인상을 받아서 올해를 시작하면서는 사실 부담이 컸다. 그런데 기대보다 좋은 결과를 받아서 내 스스로에게 ‘잘했다’고 칭찬해주고 싶다”며 웃었다.
KLPGA투어 선수들 중엔 데뷔 시즌 맹활약한 후 이듬해 2년차 징크스를 겪는 선수들이 적지 않다. 하지만 2024년 1승을 거두며 신인왕을 거머쥐었던 유현조는 올해는 쟁쟁한 언니들을 제치고 대상과 최저타수상 등 2관왕을 달성했다. 유현조는 “올해는 공식연습일에 라운드를 하신 대신 체력 운동과 퍼트 연습에 시간을 투자한 게 좋은 효과를 본 것 같다”고 말했다.
유현조는 2024시즌엔 평균 퍼팅이 투어 선수 중 80위(30.62개)에 그쳤다. 하지만 올해는 62계단이나 수직 상승한 18위(29.74개)에 올랐다. 그린적중률(76.73%·9승)이 상위권인 유현조는 퍼팅이 좋아지면서 타수를 대폭 줄일 수 있게 됐다. 유현조는 “시즌을 앞둔 겨울훈련 때부터 그린 주변 웨지샷과 퍼트 등 ‘쇼트게임’ 연습을 정말 많이 했다”라며 “지난해에 특히 롱퍼트가 잘 되지 않아서 잃지 않아도 될 타수를 많이 잃었다. 올 시즌을 앞두고는 어떤 경우라도 파 세이브를 할 수 있게 10m 이상 롱퍼트 연습에 집중했다”고 했다.
유현조가 일 년 내내 흘린 땀은 대상은 물론 최저타수상이란 선물로 돌아왔다. 유현조는 올 시즌 투어 선수 중 유일하게 60대 타수(69.94타)를 기록했다. 유현조는 “최저타수상은 평균적으로 가장 잘 쳤다는 것을 의미한다. 그러기 위해선 버디도 중요하지만 어려운 상황에서 파 세이브를 하는 것이 더 중요하다”며 “올해 내가 최저타수상을 받을 수 있었던 것도 퍼트를 포함한 쇼트게임이 향상된 덕분”이라고 말했다.
유현조의 앞길은 더 창창해 보인다. 유현조는 KLPGA투어 역사상 신인상을 받은 이듬해 대상을 받은 7번째 선수다. 신지애(37)와 김효주(30) 등 세계 여자 골프를 호령하는 대선수들이 지나간 길이다. 유현조는 “대상이 확정된 대회는 S-OIL 챔피언십이었다. 그런데 그 대회 최종일에 내가 1오버파를 쳐 기분이 좋지 않았다. 주변에서 ‘대상 축하해’ 라고 하는데 별 감흥이 없었다”며 “그러다 문득 신지애 프로님이나 효주 언니 등 정말 큰 선수들과 함께 있다는 생각이 들자 정말 영광스러운 기분이었다”고 말했다.
각종 기록을 세우며 화려한 시즌을 보냈지만 유현조에겐 만족은 없다. 유현조는 올해 29개 대회에 참가해 19차례 ‘톱10’에 이름을 올렸다. 톱10 피니시율이 65.6%로 1위였지만 정작 우승 트로피를 들어올린 건 단 한 번 뿐이었다. 반면 톱10 피니시율(44.4%) 2위인 홍정민(23)은 세 번이나 우승했다. 유현조는 “올 시즌 우승이 나오기 전까지 준우승과 3위를 다섯 차례나 해 계속 답답한 마음이 있었다”며 “우승을 하고 싶은 마음이 커지다 보니까 오히려 시야가 좁아졌다. 최종일에 실력 발휘를 못해 우승을 많이 놓친 것 같다”고 말했다.
다가오는 2026시즌 유현조의 목표는 단 하나 ‘다승왕’이다. 유현조는 “내년 이 맘때쯤 다시 인터뷰를 할 때 ‘어떻게 하면 그렇게 우승을 많이 할 수 있나요?’라는 질문을 받는 것이 목표”라며 “올 시즌 유일한 우승이자 타이틀 방어를 했던 KB금융 스타챔피언십이 나와 나이와 같다. 지난해 19세에 우승할 때 19회 대회였고, 스무살인 올해 20회 대회였다. 내가 필드에 있는 동안은 이 대회만큼은 양보하고 싶지 않다”고 말했다.
