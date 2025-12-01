韓남자농구, ‘만리장성’ 中 상대 12년 만의 2연승 도전

오늘 원주서 FIBA월드컵 亞예선
사흘전 방문 1차전서 80-76 승리
펄펄 난 이현중 “안방서도 잘 준비”
한국 남자 농구대표팀이 ‘만리장성’ 중국을 상대로 12년 4개월 만의 2연승에 도전한다.
한국은 1일 강원 원주DB프로미아레나에서 중국과 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 안방경기를 치른다. 지난달 28일 중국과의 1차전 방문경기에서 80-76으로 이긴 한국이 안방에서도 승리하면 2013년 이후 처음으로 중국전 2연승에 성공한다. 한국은 2013년 5월 동아시아농구선수권 결승에서 중국을 79-68로 꺾었고, 그해 8월 FIBA 아시아농구선수권 조별리그에선 중국에 63-59로 승리했다.
중국은 30일 현재 FIBA 랭킹이 27위로 56위 한국보다 객관적 전력이 앞선다. 이번 아시아 예선 전까지 한국은 중국과의 역대 맞대결에서 15승 36패로 열세를 보였다.
하지만 한국은 ‘불꽃 슈터’ 이현중(25·나가사키)을 앞세워 연승에 도전한다. 이현중은 중국과의 1차전에서 역대 월드컵 예선 한 경기 최다인 9개의 3점슛을 성공시키며 33점을 올렸다. 중국 스포츠 매체 ‘시나스포츠’는 “이현중의 외곽포에 관중석은 침묵에 빠졌다. 중국 대표팀은 이현중에 대한 수비 전략이 없었다”고 평가했다. 이현중은 1차전을 마친 뒤 “동료들이 내게 좋은 패스를 해준 덕에 3점슛을 9개나 넣을 수 있었다. 안방에서 치를 중국전도 잘 준비하겠다”고 말했다.
한국은 안준호 전 감독(69)이 지휘봉을 내려놓은 이후 차기 사령탑 선임에 어려움을 겪으면서 전희철 SK 감독(52)이 임시 사령탑을 맡고 있다. 임시 코치는 조상현 LG 감독(49)이다. 2002년 부산 아시안게임에서 한국이 중국을 꺾고 금메달을 땄을 당시 대표팀 멤버였던 전 감독과 조 감독은 짧은 준비 기간 동안 팀의 조직력을 빠르게 끌어올려 적지에서 중국을 제압했다.
FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드는 16개국이 4개 조로 나뉘어 ‘홈 앤드 어웨이’ 방식으로 조별리그를 치른다. 이후 각 조 상위 3개국이 2라운드에 진출해 7장의 월드컵 본선 티켓을 놓고 경쟁한다. 한국은 1라운드에서 일본(22위), 중국, 대만(67위)과 B조에서 경쟁한다.
