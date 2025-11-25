‘파리올림픽 金’ 김유진, 그랑프리 챌린지 57㎏급 우승

2024 파리 올림픽 금메달리스트 김유진(25)이 2025 월드태권도 그랑프리 챌린지에서 우승을 차지했다.
김유진은 24일 태국 방콕에서 열린 대회 마지막 날 여자 57kg급 결승에서 중국의 장추링을 라운드 점수 2-1(14-1, 1-3, 11-4)로 꺾었다.
김유진은 1라운드부터 적극적인 공격으로 연속 득점을 쌓았고 14-1로 승리하며 기선을 제압했다. 2라운드를 1-3으로 패한 김유진은 3라운드에서 승리를 확정했다. 3라운드 종료 1분 6초 전 비디오 판독을 통해 득점을 인정받아 5-2로 앞서기 시작한 김유진은 몸통 공격에 재차 성공해 점수 차를 5점(7-2)으로 벌렸고 이후 침착하게 리드를 지켜 정상에 올랐다.
김유진은 경기 후 “파리 올림픽 이후 계속 우승에 실패했는데, 올해가 끝나기 전에 다시 정상에 오르게 돼 다행”이라면서 “이번 우승으로 자신감이 생겼으니, 내년엔 더 강해진 모습으로 경기에 나서겠다”고 소감을 밝혔다.
같은 날 남자 80kg급에 출전한 서건우(22)는 결승에서 엔히키 마르크스 로드리게스 페르난지스(브라질)에게 0-2로 패해 은메달을 목에 걸었다.
