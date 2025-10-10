“류현진 보고 있나” 토론토 9년만에 AL챔프전 진출

토론토가 9년 만에 아메리칸리그(AL) 챔피언결정전(CS)에 진출했다. 토론토는 9일 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 AL 디비전시리즈(DS·5전 3승제) 4차전에서 안방 팀 뉴욕 양키스에 5-2로 승리하며 3승 1패로 시리즈를 끝냈다.
류현진이 2023년까지 4년간 뛰었던 토론토가 ALCS에 향하는 건 2016년 이후 처음이다. 당시에는 클리블랜드에 1승 4패로 패했다. 토론토는 1992, 1993년 월드시리즈 2연패를 차지한 뒤로는 AL 챔피언에 오른 적이 없다.
AL 동부지구에 속한 토론토와 양키스는 똑같이 94승 68패(승률 0.580)로 정규시즌을 마쳤다. 토론토는 상대 전적에서 8승 5패로 앞서 2015년 이후 10년 만에 AL 동부지구 우승을 차지했다.
토론토 간판 타자 블라디미르 게레로 주니어(26)는 “우리 팀에도 스스로를 믿지 못한 이들이 있었지만 늘 ‘온 나라’가 우리 뒤에 있다고 말해 왔다. 캐나다에 다시 월드시리즈 우승 트로피를 안기고 싶다”고 말했다. 토론토는 MLB 30개 팀 중 유일하게 캐나다 도시를 연고로 하고 있다. 아버지 블라디미르 게레로 시니어(50)가 몬트리올(현 워싱턴)에서 뛸 때 태어난 게레로 주니어는 캐나다 국적도 보유하고 있다.
반대편 ALDS 4차전에서는 안방 팀 디트로이트가 시애틀에 9-3 승리를 거두고 승부를 최종 5차전까지 끌고 갔다. 두 팀은 11일 시애틀에서 ALDS 마지막 경기를 치른다.
내셔널리그(NL)에서는 LA 다저스가 필라델피아에 2-8로 패해 올해 포스트시즌 5연승 행진을 마감했다. 다저스가 2승 1패로 앞선 가운데 두 팀은 10일 LA에서 4차전을 치른다. 2연패로 탈락 위기에 몰렸던 시카고 컵스는 이날 안방 경기에서 밀워키를 4-3으로 꺾고 기사회생했다.
