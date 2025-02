3월 7일 원정 1차전, 14일 홈 2차전

토트넘은 21일(한국시간) 스위스 니옹의 UEFA 본부에서 진행한 2024-25 UEL 16강 대진 추첨 결과, 알크마르와 맞붙게 됐다.이번 시즌 리그컵(카라바오컵)과 잉글랜드축구협회(FA)에서 탈락하고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 12위에 머물러 있는 토트넘으로선 UEL은 유일하게 우승컵에 도전할 수 있는 대회다.토트넘이 상대할 알크마르는 네덜란드 에레디비시에서 아약스, PSV 에인트호번, 위트레흐트, 페예노르트에 이어 5위에 올라 있다.UEL 16강 플레이오프에서는 갈라타사라이(튀르키예)를 1·2차전 합계 6-3으로 꺾는 등 만만치 않은 전력을 갖췄다.

토트넘은 3월 7일 알크마르와 원정 1차전을 벌이며, 14일 홈 2차전을 치른다.토트넘이 알크마르를 꺾고 8강에 오를 경우 아약스(네덜란드)-프랑크푸르트(독일) 승자와 만나게 된다.UEL 16강에서는 빅리그 팀끼리 대결도 성사됐다. 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)는 소시에다드(스페인)와 격돌하며, 아틀레틱 클루브(스페인)은 AS로마(이탈리아)와 8강 출전권을 놓고 다툰다.조세 모리뉴 감독이 지휘하는 페네르바체(튀르키예)는 레인저스(스코틀랜드)를 만났다.아약스 vs 프랑크푸르트보되/글림트 vs 올림피아코스빅토리아 플젠 vs 라치오페네르바체 vs 레인저스AS로마 vs 아틀레틱 크루브FCSB vs 리옹소시에다드 vs 맨체스터 유나이티드(서울=뉴스1)