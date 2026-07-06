전국 곳곳 시간당 최대 30㎜ 강한 비…낮 최고 32도 무더위도

전국이 장마의 영향권에 들어간 가운데 6일 전국 곳곳에서 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있을 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐린 가운데 수도권과 충청권, 호남, 영남 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 20~60㎜ △강원 내륙·산지 20~60㎜ △강원 동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남, 충북 20~60㎜ △전북, 광주·전남 30~80㎜ △대구·경북, 경남 내륙 5~50㎜ △제주 5~40㎜ 등이다.
특히 이날부터 8일까지 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있어 침수와 시설물 피해 등 안전사고에 유의해야 한다.
다만 내리는 비가 더위를 식히지는 못할 전망이다. 전국의 기온은 평년(최저 19~22도, 최고 25~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고 기온은 26~32도로 예보됐다.
전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상을 기록하겠고, 남부 내륙은 최고 체감온도가 32도 이상, 그 밖의 지역도 31도 안팎까지 올라 덥겠다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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