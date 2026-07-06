전국 곳곳 시간당 최대 30㎜ 강한 비…낮 최고 32도 무더위도

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 07시 18분

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소나기가 쏟아진 5일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 2026.7.5. 뉴스1
소나기가 쏟아진 5일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 2026.7.5. 뉴스1
전국이 장마의 영향권에 들어간 가운데 6일 전국 곳곳에서 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있을 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐린 가운데 수도권과 충청권, 호남, 영남 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 20~60㎜ △강원 내륙·산지 20~60㎜ △강원 동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남, 충북 20~60㎜ △전북, 광주·전남 30~80㎜ △대구·경북, 경남 내륙 5~50㎜ △제주 5~40㎜ 등이다.

특히 이날부터 8일까지 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있어 침수와 시설물 피해 등 안전사고에 유의해야 한다.

다만 내리는 비가 더위를 식히지는 못할 전망이다. 전국의 기온은 평년(최저 19~22도, 최고 25~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고 기온은 26~32도로 예보됐다.

전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상을 기록하겠고, 남부 내륙은 최고 체감온도가 32도 이상, 그 밖의 지역도 31도 안팎까지 올라 덥겠다.

#장마#강수량#시간당 강수#기상청#기온
박성진 기자 psjin@donga.com
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