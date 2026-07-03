서울교육청 “배재고 야구부 학생들, 진심으로 반성…재심 전제 아냐”

배재고 야구부 관련 브리핑서 밝혀
“광주일고 사과 방문, 학생선수 전원 참여”
“구호 외친 2인 생교위…추가 조사 검토 요청”
“재심 전제 사과 아냐…징계 수위 학교 소관”
“운동선수 학생들 교육 부족…맞춤 자료 개발”
서울특별시교육청은 3일 배재고 야구부 혐오 표현 응원사태와 관련해 “아이들이 진심으로 반성하고 있다”고 전했다.
김허중 서울시교육청 체육건강예술교육 과장은 이날 서울교육청사에서 열린 ‘배재고 야구부 관련 브리핑’ 질의응답에서 ‘아이들이 어른들에게 떠밀려서 사과를 하는 것이 아니냐’는 기자의 질문에 “어른들한테 떠밀려서 사과한다고 전혀 생각하지 않는다”며 이같이 답변했다.
김 과장은 “지금 이 아이들은 자기의 인생을 걸고 자기가 열심히 하던 야구를 못하는 상황이 될 수 있다는 불안감이 있을 것”이라며 “아이들이 정말 진심으로 반성하고 다시 하고 싶은 걸 해 나가면서 성장해 나가길 기대한다”고 말했다.
오는 6일로 예정된 광주제일고 사과 방문과 관련해서는 “배재고 야구부 학생선수는 전부 참여한다”며 “학부모들 중에서는 일정상 못가는 분들이 있어서 희망하는 분들이 참석키로 했다”고 전했다.
학교 단위 징계와 관련해 김 과장은 “학교에서는 (구호를) 선창한 아이 그리고 또 (함께) 외친 아이 두 명을 생활교육위원회에 올려야 한다고 판단하신 것 같다”며 “교육청에서는 그 외에도 혹시 더 (동조한 학생이) 있을 수도 있으니 조금 더 조사를 해서 신중하게 검토해달라고 요청드린 상황”이라고 말했다.
김 과장은 “학교에서 야구부 학생 전에 대한 경위서 확인을 하고 있어 그 내용을 바탕으로 판단할 것”이라고 전했다. 그는 “8회 부분만을 보신 분들이 대부분이실 것 같은데 1회부터 과연 그 경기가 어떻게 이뤄지고 있었는지 더그아웃 상황까지 학교 측에서는 대부분 알고 있을 것”이라며 “그런 부분을 종합적으로 검토해서 판단하실 것으로 보인다”고 설명했다.
징계 수위와 관련해서는 “학교의 명예훼손이라든지 물의를 야기한 표현에 (징계가) 해당이 될 것 같다”면서도 “징계 수위 등은 예상하기 어렵다”고 말했다. 이어 “저희가 얘기를 하면 기준이 돼서 학교한테 (강요) 하는 거 같고 학교 측에서 (스스로) 판단하실 것으로 생각한다”고 언급했다.
일각에서 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회가 내린 출전금지 6개월 징계 수위가 너무 높다는 비판이 나오는 것과 관련해서는 “징계의 경중에 대해 저희가 말하는 것은 적절하지 않다”고 일축했다.
아울러 김 과장은 “재심 신청은 학교에서 학부모들이 상의해서 할 예정”이라며 “다만 학생들은 진심 어린 사과 과정을 밟고 싶어하고 재심 신청을 전제로 하는 것이 아니다”고 강조했다. 이어 “재심의 주체는 학교·학생·학부모이고 교육청에서 해라, 하지마라 관여할 수는 없다”고 덧붙였다.
재심 관련 교육청의 개입 가능성도 선을 그었다. 그는 “공정위는 공정위원들이 객관적 판단해야 할 기관”이라며 “외압 행사나 공적 기관에서 집행하는 기관에서 전달하기에는 적절하지 않다”고 언급했다.
코치·감독 등 지도자의 책임론과 관련해 “지도자 면담으로 사건 당시 위치를 파악했다”며 “지도자한테 ‘당신 거짓말하지’ 이렇게 수사할 수는 없고 영상자료를 100번쯤 보며 (지도자들의) 위치를 파악했다”고 부연했다.
김 과장은 “이번 지금 사안이 너무 공개적으로 진행되는 상황”이라며 “교장, 교감 선생님에 대한 관리 책임 등 이런 부분은 사실은 좀 아이들에 대한 조사 결과가 먼저 나오고 아이들을 위한 조치를 먼저 다 취하고 난 이후에 검토돼야 될 것으로 보인다”고 말했다.
서울시교육청이 운동선수 학생들을 상대로 진행하는 민주시민교육의 효과성 관련한 질문에 김 과장은 “아이들에게 교육시켜봐야 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다”며 “학생들은 발전 가능성이 있고 이번 계기를 통해서 오려 더 큰 걸 배워서 나갈 수 있다고 생각한다”고 답했다.
체육 관련 진로를 준비하는 학생들의 교육이 부족한 상황과 관련해서는 “일반적인 아이들은 민주시민교육을 각 교과 시간을 통해 받는 등 수업을 계속 참가하지만 (운동 계열을 지망하는) 학생들은 대회나 훈련 참가로 인해서 수업 결손이 있을 수 있어서 수업 시간에 완벽히 교육을 받지 못하는 경우도 많이 있을 수 있다”고 설명했다. 김 과장은 “학생 선수를 위해 조금 쉽게 접근하면서도 효과는 좋은 맞춤 자료 개발을 해야 한다”고 말했다.
다만 이 학생들의 시수를 늘리는 것과 관련해서는 조심스러운 입장을 보였다. 김 과장은 “선수 학생들이 대회나 훈련 참가로 수업에 빠져도 출석으로 인정되는 일수가 초등학생은 20일, 중학생 30일, 고등학생 50일”이라며 “수업을 빠지면 ‘e스쿨’(온라인 시스템)을 통해 언제, 어디서나 들을 수 있다”고 설명했다.
이어 “학부모가 대신 듣는다는 비판이 있기도 하지만, 학생들은 대부분 자기 발전을 위해 열심히 듣는다”며 “이 부분에 대해 출석을 인정하고 결석을 허용하는 부분은 교육부에서 정한 전국적으로 통일된 기준이 있고 대입과 관련이 있어서 서울만 줄일 수가 없다”고 부연했다.
김 과장은 “학생 선수는 현재 스포츠 분야 인권 교육은 학기별 1회 이상 1회에 1시간, 12시간 이상 반드시 스포츠 분야 인권 교육받고 학폭 예방교육 받아야 한다”며 “이번 사태와 관련해 혐오차별 교육자료가 추가로 개발되면 학생 선수들이 수업 끝나고 자주 모이는데 20~30분씩 짧게라도 교육시킬 수 있을 것 같다”고 말했다.
나아가 김 과장은 “교육청 민주시민교육과도 요즘 아이들의 놀이 문화에 대한 이해가 더 필요하다며 심각하게 받아들이고 조치하려 한다”라며 “운동부 학생들이 일반 학생들과 달리 학교폭력 실태조사를 별도로 실시하는데 혐오 표현과 관련한 문항도 포함토록 하겠다”고 언급했다. 향후 진행되는 역사·인권교육 등과 관련해 “일반 학생들도 다 받아야 한다”고 덧붙였다.
한편 학교 앞으로 배달되는 근조·축하 화환은 강동구청의 협조로 수거되고 있다. 김 과장은 “강동구청에서 (근조화환이) 아이들에게 좋지 않은 영향이 있을 것으로 보고 해서 어제 저녁에 일괄적으로 다 철거했고, 배달이 오면 즉시 철거를 하고 있다”고 했다.
아울러 “오늘 아침까지 배재고와 관련 교육청으로 접수된 민원이 956건이고 업무가 마비될 정도로 전화 민원도 많이 오고 있다”며 “교육청이 어느 한쪽의 입장을 들어달라는 민원이 많지만 교육청은 그렇지 않다”고 강조했다. 이어 “학생들을 중심에 놓고 처음부터 끝까지 열심히 임하겠다”고 덧붙였다.
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