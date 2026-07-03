‘정부가 삼전닉스 성과급 백지화’ 허위 유포, 경찰 내사 착수

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 3일 14시 15분

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경찰이 ‘정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 성과급 협약 백지화 공문을 보냈다’는 내용의 허위 정보가 확산되자 수사에 나섰다.

경찰청은 3일 공지를 통해 “최근 온라인상에서 주요 반도체 회사 ‘성과급 백지화 공문설’ 등 허위 정보가 유포되고 있다”며 “업무방해 등 혐의로 7개 계정에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다”고 밝혔다.

경찰은 “온라인을 통해 확산하는 주요 허위·조작 정보 유포 행위에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하는 등 엄정 대응할 예정”이라며 “온라인상에서 특정 목적을 가지고 허위 정보를 배포할 경우 명예훼손, 전기통신기본법, 업무방해 등으로 형사처벌 받을 수 있다”고 경고했다.

한편 경찰이 수사에 나선 허위 정보는 최근 온라인 등에서 빠르게 퍼지기 시작했다. 정부가 삼성전자와 SK하이닉스가 노동조합과 체결한 성과급 협약을 백지화한다는 주장이 담긴 허위 정보가 이른바 ‘받은 글’ 형태로 확산된 것.

이 글에는 초과이익 공유제를 위한 싱크탱크를 구성하고, 반도체 초과이익 공유제를 검토하는 공문을 발송했다는 내용도 포함됐다. 이에 대해 고용노동부는 1일 “전혀 근거가 없고, 사실과 다르다”는 입장을 밝혔다. 산업통상부도 같은 날 “사실과 다른 글을 악의적으로 유포하는 경우에 대해서는 수사기관 신고 등을 통해 강력히 대처할 계획”이라고 강조했다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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