전동휠체어 안전수칙 지켜요

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서울 금천구가 구청 앞 물첨벙쉼터에서 전동휠체어와 전동스쿠터를 이용하는 장애인이나 노인 등 이동약자의 안전한 보행과 사고 예방을 위해 ‘전동보장구 안전운전 실습교육’을 진행하고 있다. 이 교육은 주민참여예산으로 11월까지 매주 수요일 무료로 교육을 진행한다.

#전동휠체어#안전수칙#전동스쿠터#이동약자#사고예방#무료교육
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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