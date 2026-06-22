부산 오륙도 앞바다에 50대 여성 빠져 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 07시 44분

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뉴시스
부산 남구 오륙도선착장 앞 바다에 50대 여성이 빠져 숨지는 사고가 발생했다.

해경에 따르면 21일 오후 6시경 한 시민은 바다에 사람이 빠진 것을 발견해 부산해경에 신고했다.

신고를 받은 해경은 현장으로 출동해 50대 여성을 구조한 뒤 인근 병원으로 이송했다. 하지만 이 여성은 끝내 숨을 거뒀다.

해경은 정확한 사망경위를 조사 중이다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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