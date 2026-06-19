진주중앙시장-로데오거리 활성화 위해 70억 투입

경남 진주중앙시장이 ‘백년시장 육성 사업’에, 본성동-로데오거리 일원이 ‘로컬테마상권 조성 사업’에 각각 선정돼 국비를 포함한 총 70억원의 사업비를 확보했다고 18일 진주시가 밝혔다.
중소벤처기업부는 지역 상권 회복 및 소비 활성화와 지역경제 성장 기반 마련을 위해 전통시장과 골목상권 경쟁력 강화 사업을 추진하고 있다. 백년시장 육성 사업에 선정된 진주중앙시장에는 향후 2년간 30억 원이 투입된다. 시는 시장이 보유한 역사와 전통 자원에 최신 소비 흐름을 접목해 경쟁력을 높인다는 방침이다. 전통시장 특화 먹거리 개발과 문화콘텐츠 확충은 물론 디지털 쇼핑 환경 개선 등을 추진해 세대를 아우르는 복합 소비 공간으로 육성할 계획이다.
본성동-로데오거리 일원에서 추진되는 ‘로컬테마상권 조성 사업’에는 2년간 40억 원이 지원된다. 시는 청년 창업가와 로컬 크리에이터를 육성하는 한편 지역 정체성을 담은 테마거리를 조성하고 야간 관광 콘텐츠를 확충해 체류형 문화상권으로 발전시킬 계획이다.
시는 두 사업으로 원도심에 유동 인구를 끌어들이고 상권 경쟁력을 높여 지역경제 활성화 효과를 거둘 것으로 기대한다. 조규일 진주시장은 “이번 공모사업 동시 선정은 상인회와 시민이 함께 힘을 모아 이뤄낸 값진 성과”라며 “확보한 70억 원을 내실 있게 투입해 전통과 현대, 청년과 상인이 공존하는 진주만의 로컬상권을 조성하고 원도심에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.
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