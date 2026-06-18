도로에서 만취해 잠든 20대 운전자…경찰이 깨우자 들이받고 도주

울산에서 만취 상태로 차 안에서 잠이 들었다가 출동한 경찰관을 차로 치고 달아난 혐의를 받는 20대 남성이 검거됐다.
울산 울주경찰서는 18일 특수공무집행방해, 도로교통법 위반 등의 혐의로 20대 남성을 체포해 조사 중이라고 밝혔다.
경찰에 따르면 이날 오전 7시 10분경 “도로에 차량이 정차한 채 움직이지 않는다”는 신고가 접수됐다.
출동한 경찰관은 차 안에서 잠자는 남성을 발견하고 내릴 것을 요구하며 그를 깨웠다.
하지만 남성은 경찰의 지시에 불응한 채 달아난 것으로 전해졌다.
그는 이 과정에서 현장에 있던 경찰관 1명을 차로 친 것으로 알려졌다. 사고를 당한 경찰관은 인근 병원으로 옮겨졌고 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
남성은 범행 현장에서 200m 떨어진 인근 건물 주차장에 숨어들었다가 도주 20여 분 만에 경찰에 붙잡혔다.
검거 직후 음주 측정 결과 남성의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준의 만취 상태였던 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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