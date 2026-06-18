남경필 “공부 잘하고 독실한 장남, 조기유학 갔다가 마약 빠져”

남경필 전 경기도지사가 장남의 마약 투약 사건을 언급하며 ‘자녀를 조기유학 보내지 말라’고 조언했다.
유튜브 채널 ‘이성미의 못 간다’에는 15일 ‘아들의 마약사건 이후, 남경필이 붙잡은 단 하나’라는 제목의 영상이 올라왔다.
해당 영상에서 남 전 지사는 장남의 마약 사건 배경에 대해 “17살 때 처음으로 마약에 손을 댔다”며 “당시 미국 유학을 가서 목사의 추천을 받아 기독교 학교에 다녔고 교장 선생님 댁에서 홈스테이를 했다”고 말했다.
이어 “그 집 지하실에서 동네 친구, 형들이 와서 아들에게 대마초를 건네줬다”며 “마약으로 가는 길이 그 집에서 열린 것”이라고 회상했다.
남 전 지사는 “마약은 전염병과 같아서 주변 친구나 지인 중 마약을 하는 사람들이 늘어날수록 우리 아이들이 마약에 노출될 가능성도 커진다”며 “이런 경우가 지금 폭발적으로 늘고 있다. 남의 일이 아니다”라고 말했다.
그는 “우리 아이도 괜찮은 줄 알았다. (장남은) 교회와 미션스쿨을 성실히 다니던 아이였다”며 “초등학교 졸업식 때 졸업장 받으면서 ‘저 목사 할거에요’라고 말했고, 공부도 잘해 중국 최고 명문인 칭화대에 입학한 아이였다”고 했다.
남 전 지사는 마약 투약 인지에 대해서는 “저희 아들도 이런 일이 일어나고 누구에게나 일어날 수 있다”며 “부모가 알게 될 즈음이면 이미 늦은 상태”라고 경고했다.
이어 “유학을 보낸 경우에는 (마약 투약 사실을) 모른다”며 “요새 제가 다니면서 하는 말이 있다. 조기유학 절대 보내지 말라는 것이다. 제가 경험해 보지 않았느냐”라고 강조했다.
남 전 지사의 장남은 2022년 7월 대마를 흡입하고 같은 해 8월부터 2023년 3월 30일까지 경기 성남에 있는 아파트에서 16차례에 걸쳐 필로폰을 투약한 혐의로 체포됐다.
남 전 지사는 2023년 당시 장남의 이상 행동을 목격해 직접 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
남 전 지사의 장남은 징역 2년 6개월을 선고받고 지난해 10월 만기 출소했다. 그는 최근 남 전 지사와 눈물의 재회를 나누는 모습을 보이기도 했다.
남 전 지사는 15~19대 국회의원과 경기도지사를 역임했다. 정계 은퇴를 선언한 2018년 이후에는 마약 예방·치유 단체 ‘은구’를 설립하고 마약 중독자와 가족을 돕는 활동에 전념하고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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