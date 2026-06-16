운전자 눈에 잘 보이게… 어르신 신발에 ‘반짝이’ 야간 안전등

전북경찰청 ‘발빛 프로젝트’
전북경찰청은 야간 보행자 교통사고를 줄이기 위해 신발 부착형 발광다이오드(LED) 안전등을 보급하는 ‘발빛 프로젝트’를 추진한다고 15일 밝혔다.
전북경찰청에 따르면 지난해 도내에서 발생한 교통사고를 분석한 결과 사망자는 151명으로 전년(171명)보다 20명 줄었다. 하지만 고령자가 길을 걷거나 자전거를 이용할 때 사고 비율은 여전히 높았다.
특히 야간에 발생한 사망사고는 어두운 색상 의류를 착용한 보행자가 운전자 시야에 늦게 발견되는 경우가 많아 사고 위험성이 큰 것으로 나타났다.
전북경찰청은 이에 따라 야간에 어두운 색상의 옷을 입은 보행자나 자전거 운전자가 교통사고 위험에 쉽게 노출되는 것을 막기 위해 이 프로젝트를 준비했다. 전북경찰청이 준비한 LED 안전등은 신발에 간편하게 부착할 수 있다.
새벽 시간대 보행자 왕래가 잦은 종교시설과 경로당, 노인복지관 등을 방문해 보행자 교통안전 교육을 하고, LED 안전등을 배부할 계획이다. 전북경찰청은 이 프로젝트 확산을 위해 LED 안전등 착용 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 소정의 기념품을 제공하는 온라인 캠페인도 진행한다.
이재영 전북경찰청장은 “야간 보행자 교통사고 예방의 핵심은 운전자가 보행자를 얼마나 빨리 발견하느냐에 달려있다”라며 “대상에 따른 맞춤형 교통안전 시책을 지속해서 발굴·추진해 교통사고로부터 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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