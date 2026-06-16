잿더미 된 홍성 산림, ‘미래 숲’으로 탈바꿈

홍성 산림 840ha 복원 완료
충남도는 2023년 4월 산불이 난 홍성군 산림을 재해를 예방하고 소득을 창출하는 산림으로 탈바꿈하는 중이라고 15일 밝혔다.
소득 창출 숲으로 육성 추진
홍성군 산불은 3년 전 4월 2일부터 4일까지 이어져 1337㏊(헥타르) 규모의 피해가 났다. 도는 원상회복을 넘어 산림의 공익적 기능 회복과 산림 경영 기반을 마련한 복원 계획을 수립하고 조림 사업을 추진했다.
2024년부터 총 840㏊ 규모의 조림 사업을 올해 마무리했다. 자연 복구 대상지 297㏊는 시간이 지나면서 자연적으로 생태계가 발달하는 자연 천이를 유도하고, 타용도 개발 대상지 200㏊를 제외한 복구대상지는 체계적인 복원을 추진 중이다. 주요 식재수종은 편백, 소나무, 낙엽송, 상수리, 백합나무, 헛개나무, 음나무, 두릅, 옻나무 등이다. 산사태 2차 피해를 막기 위해 산지사방 8.5㏊, 계류보전 1.7㎞, 사방댐 1개소를 조성했다.
복구 조림이 안착할 수 있게 대형 산불 피해지 조림 복원 실태점검도 추진하고 있다. 이번 점검은 2022년 발생한 서산 산불 피해지와 2023년 발생한 보령·당진·금산·부여·홍성 피해지를 대상으로 총 36곳을 추진 중이다. 홍성군은 5월 28일 산림청·도·시군 합동점검을 실시했고, 남은 피해지는 시군 자체 점검 결과를 토대로 도와 시군이 합동점검 방식으로 진행한다.
김영명 도 환경산림국장은 “대형 산불 피해지 복구는 단순히 나무를 다시 심는 것이 아니라 미래 산림을 설계하는 과정”이라며 “홍성 대형 산불 피해지를 기후 대응과 탄소 중립 실현, 지속 가능한 산림 경영 기반 구축을 위한 미래 산림 소득 모델림으로 육성해 나가겠다”고 했다.
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0