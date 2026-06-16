“아슬아슬 재밌어요”… 금천구 키즈카페 문 활짝

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15일 서울 금천구에 새로 문을 연 서울형 키즈카페 ‘노리뜰점’에서 어린이들이 대형 그물놀이기구를 즐기고 있다. 연면적 584㎡ 규모의 노리뜰점은 금천구 최대 규모 서울형 키즈카페로 2∼8세 어린이가 이용할 수 있다.

#서울형 키즈카페#금천구#대형 그물놀이기구#어린이 놀이시설#2~8세 이용#연면적 584㎡
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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