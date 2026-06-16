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사회
“아슬아슬 재밌어요”… 금천구 키즈카페 문 활짝
동아일보
입력
2026-06-16 04:30
2026년 6월 16일 04시 30분
전영한 기자
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15일 서울 금천구에 새로 문을 연 서울형 키즈카페 ‘노리뜰점’에서 어린이들이 대형 그물놀이기구를 즐기고 있다. 연면적 584㎡ 규모의 노리뜰점은 금천구 최대 규모 서울형 키즈카페로 2∼8세 어린이가 이용할 수 있다.
#서울형 키즈카페
#금천구
#대형 그물놀이기구
#어린이 놀이시설
#2~8세 이용
#연면적 584㎡
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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