서울아산병원, 국내 최초 뇌동맥류 치료 2만 건 달성

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안재성 서울아산병원 신경외과 교수가 뇌동맥류 환자를 수술하고 있는 모습. 서울아산병원 제공
안재성 서울아산병원 신경외과 교수가 뇌동맥류 환자를 수술하고 있는 모습. 서울아산병원 제공

서울아산병원이 국내 처음으로 뇌동맥류 치료 2만 건을 달성했다.

15일 서울아산병원은 이 병원 뇌혈관팀이 1989년 첫 수술 이후 36년 동안 뇌동맥류 치료 총 2만874건을 했다고 밝혔다. 2019년 이후로는 매년 1000건 이상의 치료를 해 왔다.

뇌동맥류는 뇌혈관 벽의 일부가 약해지면서 풍선처럼 부풀어오르는 질환으로 ‘뇌 속 시한폭탄’으로도 불린다. 특별한 증상이 없어 발견이 어려우나 파열 시 뇌출혈이 발생한다. 이 때문에 파열 후 응급치료는 물론, 파열되지 않은 상태에서 조기에 발견해 치료하는 것이 중요하다. 서울아산병원은 비파열 뇌동맥류 환자가 1989~1993년 전체의 4.4%에 불과했으나 2015년 90%를 넘어선 이후 최근에는 93~94%에 달한다고 밝혔다. 뇌동맥류 치료가 ‘파열 후 응급치료’에서 ‘파열 전 예방치료’로 이동한 셈이다.

뇌동맥류 치료 2만 건을 달성한 서울아산병원 뇌혈관팀. 서울아산병원 제공
뇌동맥류 치료 2만 건을 달성한 서울아산병원 뇌혈관팀. 서울아산병원 제공
서울아산병원은 2016~2025년 비파열 뇌동맥류 치료 결과를 분석한 결과 주요 합병증 또는 사망·중증 후유장애 발생률이 전세계적으로 보고되는 수치의 절반 이하로 나타났다고 밝혔다. 서울아산병원의 주요 합병증 또는 사망·중증 후유장애 발생률은 클립결찰술 3.5%, 코일색전술 1.7%였다. 전세계적으로는 클립결찰술 6~12%, 코일색전술 5~10% 수준이다.

안재성 서울아산병원 신경외과 교수는 “2만 건이라는 기록은 단순한 숫자가 아니라 한 건 한 건이 환자의 생명과 직결된 치료였다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 축적된 경험과 기술을 바탕으로 더 많은 환자들이 안전하게 치료받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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조유라 기자 jyr0101@donga.com
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