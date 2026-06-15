서울아산병원, 국내 최초 뇌동맥류 치료 2만 건 달성

15일 서울아산병원은 이 병원 뇌혈관팀이 1989년 첫 수술 이후 36년 동안 뇌동맥류 치료 총 2만874건을 했다고 밝혔다. 2019년 이후로는 매년 1000건 이상의 치료를 해 왔다.
뇌동맥류는 뇌혈관 벽의 일부가 약해지면서 풍선처럼 부풀어오르는 질환으로 ‘뇌 속 시한폭탄’으로도 불린다. 특별한 증상이 없어 발견이 어려우나 파열 시 뇌출혈이 발생한다. 이 때문에 파열 후 응급치료는 물론, 파열되지 않은 상태에서 조기에 발견해 치료하는 것이 중요하다. 서울아산병원은 비파열 뇌동맥류 환자가 1989~1993년 전체의 4.4%에 불과했으나 2015년 90%를 넘어선 이후 최근에는 93~94%에 달한다고 밝혔다. 뇌동맥류 치료가 ‘파열 후 응급치료’에서 ‘파열 전 예방치료’로 이동한 셈이다.
서울아산병원은 2016~2025년 비파열 뇌동맥류 치료 결과를 분석한 결과 주요 합병증 또는 사망·중증 후유장애 발생률이 전세계적으로 보고되는 수치의 절반 이하로 나타났다고 밝혔다. 서울아산병원의 주요 합병증 또는 사망·중증 후유장애 발생률은 클립결찰술 3.5%, 코일색전술 1.7%였다. 전세계적으로는 클립결찰술 6~12%, 코일색전술 5~10% 수준이다.
안재성 서울아산병원 신경외과 교수는 “2만 건이라는 기록은 단순한 숫자가 아니라 한 건 한 건이 환자의 생명과 직결된 치료였다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 축적된 경험과 기술을 바탕으로 더 많은 환자들이 안전하게 치료받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
댓글 0