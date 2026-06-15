“수국 향기 속으로”

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14일 전남 해남의 포레스트 수목원에서 열린 ‘2026 땅끝해남 수국축제’를 찾은 나들이객들이 초록, 보라, 분홍빛으로 숲길을 물들인 수국꽃밭에서 기념사진을 찍고 있다. 축제는 다음 달 6일까지 진행된다.

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해남=박영철 기자 skyblue@donga.com
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