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사회
“수국 향기 속으로”
동아일보
입력
2026-06-15 04:30
2026년 6월 15일 04시 30분
박영철 기자
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14일 전남 해남의 포레스트 수목원에서 열린 ‘2026 땅끝해남 수국축제’를 찾은 나들이객들이 초록, 보라, 분홍빛으로 숲길을 물들인 수국꽃밭에서 기념사진을 찍고 있다. 축제는 다음 달 6일까지 진행된다.
#해남
#포레스트 수목원
#땅끝해남
#수국축제
#수국꽃밭
#나들이객
해남=박영철 기자 skyblue@donga.com
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