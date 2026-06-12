광주 공공시설 34곳에 이동노동자 쉼터 운영

광주시는 배달기사, 대리운전기사, 택배기사, 방문서비스 종사자 등 이동노동자의 건강권 보호와 안전 확보를 위해 이동노동자 쉼터 37곳을 운영한다고 11일 밝혔다.
이동노동자 쉼터는 업무 특성상 야외 활동과 이동이 잦아 충분한 휴식을 취하기 어려운 노동자들에게 휴식공간을 제공하고, 폭염과 가뭄, 미세먼지 등 기후 위험으로부터 건강을 보호하기 위해 마련됐다. 시는 이를 위해 공공·무인·민간을 아우르는 촘촘한 휴식망을 구축했다. 2023년부터 시청사를 비롯해 접근성이 좋은 시 산하기관과 지하철 역사 등 기존 공공시설 34곳을 활용해 공공쉼터를 운영하고 있다. 또 공공시설 이용이 어려운 심야·새벽 시간대 노동자를 위해 첨단지역에 24시간 무인쉼터 ‘쉬소’를 운영 중이다. 무인쉼터에는 모바일 출입시스템을 적용해 안전성을 높였으며, 냉난방기와 냉장고 등 편의시설, 폐쇄회로(CC)TV 상시 모니터링 체계를 갖춰 야간 이동노동자의 안전한 휴식공간으로 활용되고 있다.
민간 사업장이 자발적으로 휴식공간을 개방하는 시민참여형 민간쉼터 ‘쉬고’ 2곳도 운영하고 있다.
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