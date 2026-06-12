제주 축산업 매출액 1조4000억 돌파

지난해 제주 축산분야 조수입이 1조4000억 원을 돌파했다. 조수입은 생산 과정에 들어간 비용을 제외하지 않은 총수입, 즉 매출액을 의미한다.
제주특별자치도는 2025년 축산분야 조수입이 1조4208억 원으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 이는 전년(1조3887억 원)보다 2.3%(321억 원) 증가한 수치다. 5년 전인 2021년(1조1922억 원)과 비교하면 19.2%(2286억 원) 늘었다.
전체 조수입의 35%를 차지하는 양돈 분야는 출하 두수가 감소했음에도 경락가격이 10.3% 상승하면서 전년(4593억 원)보다 7.7% 증가한 4943억 원을 기록했다.
낙농 분야는 원유 생산량 증가와 일부 유가공업체의 신제품 개발 및 마케팅에 힘입어 전년 대비 10.7% 증가한 412억 원으로 조사됐다. 가금류 조수입은 산지 달걀 가격 상승(14.5%)과 달걀 생산량 증가(7.0%)가 맞물리면서 전년 대비 13.6% 증가한 929억 원을 기록했다. 한우 조수입은 도축량 감소에 따른 거래가격 상승으로 전년(897억 원)보다 9.7% 증가한 984억 원으로 집계됐다.
말산업은 경주마 거래 두수가 증가했지만 경마 수입이 다소 감소하면서 전년 대비 0.2% 증가한 1849억 원으로 사실상 보합세를 보였다. 김영준 제주도 농축산식품국장은 “올해 축산 조수입은 주요 축종의 가격 상승과 축산 관련 산업 성장에 힘입어 안정적인 증가세를 보였다”고 말했다.
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