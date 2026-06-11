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모르는 여성 따라가다 얼굴에 유리조각 던져…70대 취객 체포
동아일보
업데이트
2026-06-11 13:36
2026년 6월 11일 13시 36분
입력
2026-06-11 12:21
2026년 6월 11일 12시 21분
조혜선 기자
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경찰. 게티이미지뱅크
일면식도 없는 여성에게 유리조각을 던진 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 용인동부경찰서는 특수상해 혐의로 70대 남성을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 11일 밝혔다.
남성은 전날 오후 8시 45분경 용인 기흥구의 한 거리에서 40대 여성을 향해 유리조각을 던져 얼굴에 1.5㎝가량 상처를 입힌 혐의를 받고 있다.
그는 술에 취한 상태에서 인근 다세대 주택에서부터 여성을 따라가다 범행한 것으로 전해졌다. “살려달라”는 여성의 비명 소리를 들은 인근에 있던 주민들이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.
경찰은 남성을 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
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#특수상해
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#주민 신고
#경찰 조사
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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