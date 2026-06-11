학원서 공부하고 학교서 잔다? 출석해도 절반이 ‘딴 짓’

한국 학생들이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 장기 결석률이 최저 수준이지만, 정작 학생 절반 가까이는 수업 중 잠을 자는 등 제대로 참여하지 못한다는 진단이 나왔다.
11일 한국교육개발원(KEDI)의 ‘출석이 성장으로 이어지지 않는 교실’ 보고서에 따르면 올해 6월 OECD가 발표한 회원국 장기결석 실태 비교에서 한국은 최저 수준을 기록했다. OECD의 ‘국제학업성취도평가(PISA) 2022’에 따르면 학교를 3개월 이상 연속 결석한 학생 비율은 한국이 2%로 조사 대상국 평균(7.6%)에 비해 크게 낮았다.
다만 출석이 실질적인 학습 참여로 이어지지 못하고 있는 것으로 나타났다. 특히 학교 현장에서는 학생 절반 가까이에서 수업과 무관한 행동을 하는 것으로 조사됐다. 교육부 실태조사에 따르면 수업 시간에 ‘자는 편이다’라고 응답한 학생은 27.3%, ‘수업과 상관없는 행동을 하는 편이다’는 19.2%에 달했다. 특히 일반고 학생의 수업 중 취침 비율은 28.6%로 자율고(17.9%)·외국어고(13.1%)·과학고(14.3%)보다 10%포인트 이상 높았다.
내신 성적이 좋지 않으면 입시 유불리를 따져 자퇴하는 경우도 늘어나고 있다. 학교알리미 공시 자료에 따르면 고교 학업 중단율은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시기인 2020년 1.1%를 기점으로 2021년 1.5%, 2022년 1.9%, 2023년 2.0%, 2024년 2.1%로 5년 연속 상승했다.
학업 중단은 고1 때 집중됐고, 검정고시 우회 경로를 택하는 학생 중 상당수가 상위권 수험생인 것으로 나타났다. 자퇴 사유로는 검정고시 준비·대안교육 등을 포함하는 ‘기타’가 68.8%로 가장 많았다. 지역별로는 서초구(2.3%)·강남구(2.2%) 등 학구열이 높은 곳에서 두드러졌다.
이에 학교를 ‘학습과 성장’의 공간으로 재정립하는 사회적 합의가 선행돼야 한다는 분석이 나왔다. 수업 방식도 개념 전달 중심의 강의식에서 토론·프로젝트·협력 학습으로 전환하고, 독서·성찰·탐구처럼 스스로 사고하고 활동하는 학습적 가치를 회복해야 한다는 분석도 제시됐다.
민윤경 KEDI 연구기획실장은 “학교가 입시 준비를 위한 통과 공간이 아니라 ‘학습과 성장’이 이뤄지는 공간이라는 사회적 합의가 선행되어야 한다”고 전했다.
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