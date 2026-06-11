50세 미만 여성 위암 환자, 남성보다 생존율 낮아

50세 미만 여성 위암 환자의 생존율이 남성보다 낮은 것으로 나타났다. 젊은 여성들의 적극적인 위암 검진이 필요하다는 지적이 나온다.
분당서울대병원은 10일 이런 내용이 담긴 소화기내과 김나영·최용훈 교수 연구팀의 연구 결과를 공개했다. 연구진은 2003∼2023년 이 병원에서 위암 진단을 받은 환자 1만4839명을 대상으로 성별과 연령, 암 조직 형태 등에 따른 생존율 차이를 분석했다. 연구 결과 50세 미만 환자군에서는 여성 생존율이 남성보다 낮은 반면, 60세 이상에서는 여성 생존율이 남성보다 높았다.
연구팀은 이런 차이를 만드는 핵심 요인으로 위암의 조직 형태 차이를 꼽았다. 여성에게는 암세포가 위벽을 따라 흩어진 형태의 ‘미만형 위암’ 비율이 남성보다 높았고, 특히 40세 미만에서는 80%에 달했다. 미만형 위암은 암세포가 뭉쳐서 발병하는 ‘정형 위암’보다 조기 발견이 어렵고 치료가 까다로워 생존율이 낮다.
김 교수는 “가족력이나 헬리코박터 감염 등 위암 위험 요인이 있는 경우 적극적인 검진과 예방 관리가 필요하다”고 강조했다.
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