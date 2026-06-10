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사회
세계 정상급 서퍼 시흥 거북섬에 모인다…WSL 코리아 오픈 다음달 개막
동아일보
업데이트
2026-06-10 16:17
2026년 6월 10일 16시 17분
입력
2026-06-10 16:15
2026년 6월 10일 16시 15분
조영달 기자
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대회 기간 웨이브파크 무료개방
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WSL 국제서핑대회 자료사진. 시흥시 제공
세계 최고 권위의 프로서핑 대회인 ‘WSL 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회’가 다음 달 3∼5일 경기 시흥시 거북섬의 웨이브파크에서 열린다. 국내에서 열리는 WSL(World Surf League) 대회는 2023년과 2025년에 이어 올해가 세 번째로, 시흥시가 세 차례 모두 유치했다.
10일 시흥시에 따르면 올해 대회에는 총 11억2000만 원이 투입된다. 한국과 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐