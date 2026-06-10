‘막테일’ 드시러 신안 비금도로 오세요

13일 ‘샴막 예술축제’ 개막
전남 신안군은 13일 비금도 이세돌바둑박물관 일원에서 ‘샴막 예술축제(ChamMak Art Festival)’를 개최한다고 9일 밝혔다.
샹송-태평무 공연도 열려
샴막 예술축제는 1851년 프랑스 포경선 ‘나르발호’가 비금도에 표류했을 당시 주민들의 따뜻한 환대에 감사의 뜻으로 샴페인을 나누고 주민들은 막걸리로 화답하며 우정을 쌓았던 역사적 일화를 기념하기 위해 마련됐다.
축제는 당시의 만남과 교류를 재현하는 개막 퍼포먼스로 시작된다. 이어 클래식 연주와 성악 공연, 한국 전통춤인 태평무, 뮤지컬 갈라 콘서트, 프랑스 샹송 공연 등 동서양 예술이 어우러진 다양한 무대가 펼쳐질 예정이다.
관람객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다. 명인이 빚은 막걸리 시음회를 비롯해 샴페인과 막걸리를 맛볼 수 있는 시음 코너, 두 술을 조합한 ‘막테일’ 체험, 19세기 시대 의상을 입고 사진을 촬영하는 포토존 등이 운영된다.
축제의 대미는 비금도의 대표 무형유산인 ‘비금도 뜀뛰기 강강술래’가 장식한다. 유럽 방문객과 지역 주민들이 함께 손을 맞잡고 원형 군무를 펼치며 국경과 문화를 넘어선 화합과 교류의 의미를 되새길 예정이다.
김대인 신안군 부군수는 “175년 전 비금도에서 시작된 한 잔의 건배가 오늘날 문화외교와 예술로 이어지는 소중한 유산이 되고 있다”며 “이번 축제가 지역의 역사와 문화를 널리 알리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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