작년 가장 많이 입원한 질환은 노년 백내장…의료비 1위는 치매

지난해 입원 환자가 가장 많았던 질환은 노년 백내장인 것으로 나타났다. 건강보험 의료비 지출 규모는 알츠하이머성 치매가 1조9000억 원을 넘어 가장 컸다.
8일 건강보험심사평가원의 2025년도 다빈도 질병 통계에 따르면 지난해 노년 백내장 입원 환자는 35만2705명으로 입원 원인 1위를 차지했다. 이에 따른 건강보험 의료비는 6139억6000만 원이었다.
노년 백내장 환자는 2023년 32만61명에서 2024년 33만7270명, 지난해 35만2705명으로 매년 약 4~5%씩 증가하는 추세다.
입원 치료에 따른 건강보험 의료비가 가장 많은 질환은 알츠하이머성 치매다. 지난해 관련 의료비는 1조9312억4000만 원에 달했다. 입원 환자 수는 13만2449명으로 전년(12만9974명)보다 1.9% 늘었고, 입원 원인 순위도 10위에서 9위로 한 단계 상승했다.
지난해 입원 원인 2위와 3위는 각각 ‘감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염’(26만7030명)과 ‘상세불명 병원체의 폐렴’(22만5346명)이었다.
외래에서는 ‘치은염 및 치주질환’ 환자가 1997만2412명으로 전년에 이어 가장 많았다. 관련 건강보험 의료비 역시 2조6214억 원으로 외래 질환 가운데 가장 큰 규모를 기록했다. 이어 ‘급성 기관지염’(1588만6042명), ‘본태성 고혈압’(749만2579명), ‘혈관운동성 및 알레르기성 비염’(724만3496명) 순으로 외래 진료 환자가 많았다.
신예린 기자 yrin@donga.com
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